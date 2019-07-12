«Нам нужны дополнительные финансы на «Теплый дом» и свой человек в Раде», – вице-мэр Омельчук о том, почему Дятлов идет в нардепы

Вице-мэр по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что для Николаева важно, чтобы интересы горожан в Верховной Раде представлял Игорь Дятлов, ведь таким образом удастся привлечь средства государственного бюджета на осуществление программы «Теплый дом».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Март».

Александр Омельчук отметил, что за время работы программы «Теплый дом» только в Заводском районе в 14 школах были установлены в целом 560 энергосберегающих окон. А школа, которая прошла все шаги энергомодернизации – школа № 60 в Варваровке – показала за прошедшую зиму экономию энергоресурса более 50%. Во всех районах города сейчас продолжаются работы в школах и детских садах.

— Мы доказали что эта программа работает. Но мы понимаем, что бюджетные средства города ограничены, и нужно привлекать дополнительные ресурсы. Поэтому мы и поддерживаем Игоря Сергеевича Дятлова в его желании стать народным депутатом именно для того, чтобы привлекать в наш город средства государственного бюджета на энергомодернизацию не только бюджетной сферы, но и жилья, - говорит Александр Омельчук.

Вице-мэр подчеркнул, что второе направление программы Игоря Дятлова «Теплый Дом» - это энергмодернизация жилого фонда. В рамках этого направления уже в более 200 многоэтажных домах установлены энергосберегающие окна, и еще 600 заявок ждут своей реализации. Александр Омельчук подчеркивает, что это первый шаг, который дает ощутимую разницу в комфорте, чтобы люди увидели насколько эффективно работают технологии по энергосбережению.