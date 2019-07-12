Зеленский включил в Набсовет «Приватбанка» юриста, которая оказалась подругой актрисы студии «Квартал 95» Кравец

Бывший юрист «Укрэксимбанка» Юлия Мецгер, вошедшая по квоте президента Зеленского в набсовет «Приватбанка», оказалась подругой Елены Кравец из студии «95 квартал».

Об этом сообщает «Новое время».

Новичок набсовета «Приватбанка» Юлия Мецгер была отмечена на личном фото Елены Кравец в ее инстаграме, где они вместе были на вечеринке. У самой Мецгер нет ни одного поста в её аккаунте в соцсети. Кравец и Мецгер знакомы как минимум четыре года. Фото из инстаграма датировано 2017 годом, а фото ниже, где они отмечены вместе, было загружено в 2018 году в аккаунт в Facebook генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк.

В Facebook Татьяны Лукинюк также есть три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанных в 2015-2016 годах. Они вместе с членами семей и другими людьми отмечены на фотографиях на концерте Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубай.

Напомним, 5 июля Кабмин по квоте Президента назначил членами наблюдательных советов национализированного «Приватбанка» и госбанка «Ощадбанк» бывших сотрудников «Укрэксимбанка» Юлию Мецгер и Юрия Храмова. Мецгер была юристом «Укрэксимбанка», а Юрий Храмов ранее работал в этом банке, был замглавы правления.

Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Мецгер. Вероятнее всего, это заместитель председателя правления государственного «Укргазбанка». В его официальной биографии есть упоминание о получении высшего образования в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец – ровесники.

В тоже время Кабмин вывел из состава набсовета «Приватбанка» трех независимых членов, которые были назначены после национализации банка. Из набсовета банка вышел Стивен Силиги, Андреа Монетте, а также Энгин Акчакоча, возглавлявший до этого совет.

Согласно положению «Приватбанка», наблюдательный совет имеет широкие полномочия, позволяющие влиять на все финансово-хозяйственные процессы в банке, а также кадровые. К примеру, согласно пункту 20 этого положения, набсовет может принять решение об отстранении председателя правления банка, членов правления от осуществления полномочий и назначении вместо них временно исполняющих обязанности.

Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, их набсоветы будут состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю Кабмина, Администрации Президента и профильного комитета Верховной Рады.

Напомним, что ранее Зеленский назначил новых членов Набсовета «Укроборонпрома» – своего советника Загороднюка и николаевца Арахамию.