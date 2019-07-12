Директор николаевского Центра админуслуг подписал проект о новой структуре органов горвласти

Директор Центра предоставления административных услуг в Николаеве Дмитрий Лазарев подписал проект решения, согласно которому будут внесены изменения в структуру органов городской власти.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что 21 мая, в Николаевской мэрии прошло совещание по поводу проекта новой структуры органов городской власти. Чиновники и депутаты высказали замечания и дали свои рекомендации.

Теперь Дмитрий Лазарев сообщил, что подписал проект изменений в структуру исполнительных органов горсовета.

«Надеюсь, что в ближайшее время этот проект будет обсуждаться и поддерживаться на постоянно действующих депутатских комиссиях, будет быстрее вынесен и единогласно поддержан в сессионном зале!» – добавил Дмитрий Лазарев.

Отметим, в проекте речь идет об увеличении штата сотрудников с 1 тысячи 50 людей до 1 тысяч 115 людей. 30 сотрудников хотят добавить в ЦПАУ, чтобы уменьшить очереди, 20 сотрудников добавить в управление соцвыплат, остальные разбросаны по разным управлениям. Остальные изменения касаются создания департамента муниципальной безопасности, ситуационного центра, а также ликвидация департамента ЖКХ и создание департамента транспортного комплекса и инфраструктуры, в который войдет управления ЖКХ.

Напомним, в декабре 2016 года депутаты утвердили новую структуру Николаевского городского совета и его исполнительных органов. Согласно решению депутатов, штатная численность Николаевской мэрии должна была увеличиться до 1050 человек.