Жолобецкий заявил, что при Гройсмане так и не выплатили долги по зарплате заводу 61-го коммунара: «Есть сдвиги, но вопрос не решен»

Долги по заработным платам работникам Николаевского судостроительного завода (бывшего завода имени 61-го коммунара - ПН) до сих пор не были выплачены.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Жолобецкий в эфире телеканала «Рада».

По его словам, выплатить долги по зарплатам обещал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Однако этого сделано не было. В то же время нардеп обещает решить этот вопрос в своей следующей каденции.

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— Я критиковал Владимира Борисовича, и было за что, на самом деле. Моя принципиальная позиция – всегда говорить правду в глаза и я на предыдущих эфирах вам приводил факты, когда Гройсман не выполнил свои обещания по отношению к Николаеву в части задолженности по зарплатам заводу имени 61 коммунара, сегодня это единственное государственное предприятие, где за 4,5 года так и не погасили задолженности. Есть сдвиги, но тем не менее вопрос не решен. Я уверен, что я его решу обязательно в следующем парламенте и доведу до логического завершения, - заявил Александр Жолобецкий.

Напомним, ранее народный депутат Украины Александр Жолобецкий рассказал, что в очередной раз поговорил с премьер-министром Владимиром Гройсманом о проблемах с заработной платой для работников Николаевского судостроительного завода имени 61-го коммунара и погашением задолженности за крейсер «Украина».