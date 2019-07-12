Украинский ведущий обматерил Путина и анонсировал телемост с грузинским телеканалом «Рустави-2» 18+

Артем Овиденко Журналист «24 канала» Артем Овдиенко записал видеообращение, в котором по аналогии с грузинским журналистом Георгием Габунией обматерил президента России Владимира Путина.

Ролик размещен на его странице в Facebook.

– Грузинские коллеги не дадут соврать: Путин, ты ху*ло! И чем раньше мы увидим тебя в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока ботокс еще не окончательно проел тебе мозг, поясни мне одно: чего ты к нам лезешь? Почему тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к нам лезешь и лезешь? В Украину, в Грузию, в Молдову, – отметил журналист.

– Да у тебя в своей же стране проблем выше крыши. Как не наводнения, которые твои МЧС-ники проспали, так старая советская подлодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из го*на и палок, у тебя разбивается, так очередной 1000-километровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже проср*л все полимеры, – добавил Овдиенко.

– И это не мы с грузинами должны тебе напоминать, что ты ху*ло, это твои россияне должны тебе такое говорить. Они скажут, и скажут уже очень скоро. А пока они молчат, ты лезешь к нам со своей бл*дской братской любовью. Потому нам с грузинами нужно посовещаться, как от тебя и твоего сра*ного русского мира нам вместе нужно отбиваться в ожидании, пока ты не сдохнешь, – заявил ведущий.

Таким образом Овиденко анонсировал телемост между Украиной и Тбилиси, между «24 каналом» и «Рустави 2», в эту пятницу в 19:00.

– Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга «Единой России» и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали.(...) Нам есть действительно о чем поговорить с нашими братьями-грузинами, – резюмировал Овиденко.

Как известно, вечером в воскресенье, 8 июля, выпуск итоговой программы на грузинском телеканале «Рустави-2» начался с обращения ведущего к президенту России Владимиру Путину. Более чем одну минуту ведущий программы «Поскриптум» Георгий Габуния выражал лидеру РФ свое отношения, используя нецензурную брань.