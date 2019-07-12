Игорь Дятлов считает, что решить проблему экологии рек и воды в Николаеве можно при поддержке нардепов

Глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете, кандидат в народные депутаты Украины по 127-му округу Игорь Дятлов считает, что вопросами качества питьевой воды и проблемой экологии рек должна заниматься городская громада, но при поддержке народных депутатов Украины.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Март», передает его пресс-служба.

Дятлов обратился к данным ежегодных исследований воды в Ингуле и Южном Буге, согласно которым норма присутствия кишечной палочки превышена в несколько раз. И такие показатели фиксируют ежегодно.

– Меня удивляет, почему экологией не занимались народные депутаты Украины, - говорит Игорь Дятлов.

В пример он привел ситуацию с дноуглубительными работами пару лет назад, вследствие которых берег Корабельного района покрылся опасным для здоровья илом.

– Тогда вся общественность города стала на защиту пляжа в Корабельном районе, на котором в основном отдыхают родители с детьми. Пляж был убит, завален илом. А все потому, что была нарушена технология дноуглубления. Мы тогда собирали сессии, приглашали на них народных депутатов Украины, обращались к ним, просили, чтобы они на уровне Кабмина подняли вопрос и повлияли на исполнителя работ. Что сделали тогда народные депутаты Украины? Они проигнорировали. Они не захотели лезть в этот вопрос. По причине того, что им это не нужно, или по причине того, что их попросили? Для меня не важны причины – для меня важны следствия. Это не они тогда остановили этот беспредел. Этот беспредел тогда остановили николаевцы, депутаты городского совета, – отметил депутат.

Кандидат в нардепы подчеркнул, что экологией в городе Николаеве заниматься нужно.