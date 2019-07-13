Лидеры Украины, России, Германии и Франции встретились для восстановления «нормандского формата»

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже в пятницу, 12 июля, с целью восстановления работы «нормандского формата».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DW.

После встречи немецкая сторона отметила, что переговоры базировались на последних положительных сдвигах на Востоке Украины.

На встрече прорабатывали дальнейшие шаги по воплощению Минских соглашений, прежде всего прекращении огня, сообщает агентство dpa.

Договоренности о встрече внешнеполитических советников лидеров «нормандской» четверки были достигнуты в июне во время визитов Владимира Зеленского в Париж и Берлин.

В частности, в Берлине Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель выразили удовлетворение из-за возобновления работы «нормандского формата».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.