Президент Зеленский хочет, чтобы АМКР «финансово извинилась» перед 25 тысячами горожан, заболевших онкозаболеваниями

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Кривой Рог попросил руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» выплатить финансовую помощь 25 тысячам заболевших горожан.

Об этом передает местное издание «0564».

Так, при обсуждении экологических проблем Кривого Рога возник вопрос о недопуске на «АрселорМиттал Кривой Рог» экологической проверки экоинспекции. По словам корреспондента издания, на совещании прозвучало, что создается впечатление, что построена крепость, куда не допускается ни государство, ни общество посмотреть на то, что происходит внутри.

По этому поводу представители АМКР отметили, что в определенный период на предприятие направлялось огромное количество проверок и создавалось впечатление, что речь идет о политике.

Тогда Президент Зеленский попросил подробнее остановиться на том, о каких проверках идет речь.

— Если бы на АМКР были более лояльны к проверкам, то разговор был бы другим. А экоинспекция вообще потеряла возможность попасть на предприятие и проверить его, поскольку не сформирована новая правовая база для этого, - пояснил экоактивист Иосиф Маяков (ОО («Экологична рада Криворижжя»).

Маякова поддержала также представитель ОО «Досить труїти Кривий Ріг» Елена Шафранова.

В свою очередь, начальник экологического департамента АМКР Лиана Максименко объяснила, почему были перенесены сроки реализации экозащитных мероприятий на предприятии.

— Я думаю, что перенос реализации программы на 5 лет должен был быть согласован с людьми, - отметил Владимир Зеленский и попросил, чтобы в городе проанализировали, сколько криворожан в течение этих 5 лет заболеет онкозаболеваниями, чтобы АМКР помогло с лечением заболевших.

Представители АМКР озвучили свое участие в социальных программах, в том числе о приобретении аппарат УЗИ для онкоцентра, о приобретении другого медоборудования.

— Может я неправильно изъясняюсь? За эти 5 лет в среднем появилось 25 тысяч людей, заболевших онкозаболеваниями. Прекрасно, что вы помогаете, я готов сам лично, если надо, приобрести нужный аппарат... Но я говорю о финансовой помощи заболевшим людям, о конкретном финансовом извинении, - настаивал Зеленский.

В результате обсуждения прозвучало, что переносы сроков реализации экопрограмм согласовывалось с мэрией Кривого Рога, однако представители Криворожского горисполкома это опровергали. Зеленский заявил, что позже этот вопрос выяснят, с кем происходило согласование.

Напомним, как пыление красного шлама на шламохранилищах Николаевского глиноземного завода переросло в настоящую экологическую катастрофу, по своим масштабам затмившую все подобные инциденты минувших лет. Дующий уже вторые сутки северо-восточный ветер отнес тучи ядовитой шламовой пыли прямо на лед Бугского лимана. На Николаевском глиноземном заводе надеются избежать пыления красного шлама при помощи мобильных снегогенераторов.

В частности, нардеп Мериков обращался к Министру экологии, чтобы он разобрался с загрязнением окружающей среды НГЗ.