Глава Минздрава Супрун раскритиковала принятый Радой закон о химкастрации и назвала его популизмом со стороны Ляшко

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун раскритиковала принятый Верховной Радой закон о противодействии сексуальному насилию и заявила, что врачи не будут осуществлять антигуманную химическую кастрацию совершивших насилие над детьми, потому что это противоречит их профессиональной этике.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Как известно, 11 июля Верховная Рада поддержала создание реестра педофилов и химическую кастрацию.

«Вчера 247 народных депутатов Верховной Рады Украины стали жертвами мастерской предвыборной манипуляции. В свой последний рабочий день они проголосовали за закон о противодействии сексуальному насилию. В Раде было два законопроекта, но за основу и в целом (то есть окончательно) проголосовали за то, что предложила фракция несвободных радикалов, а не за разработанный экспертами», - написала она.

Она отметила, что принятый законопроект означает, что «Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание». По ее словам, педофилия действительно является психической болезнью, которую лечат химической кастрацией, «но только в комплексе с другими методами лечения».

В частности, и.о. министра здравоохранения подчеркнула, что не все, кто совершают насилие над детьми, имеют психическую болезнь, так как «исследования показывают, что лишь половина таких преступлений совершена педофилами».

Также она отметила, что использование химической кастрации в качестве наказания и без согласия является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями.

«Если этот закон вступит в силу, у Украины будут иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека», – добавила Супрун.

Она также негативно отреагировала на введение открытых реестров осужденных за насилие, утверждая, что они могут навредить жертвам.

«Большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях… Американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-да публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Поэтому преступники остаются безнаказанными», – объяснила и.о. министра, добавив, что лишь 10% преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками.

В свою очередь, она заявила, что данный закон является «предвыборной манипуляцией» и популизмом со стороны «Радикальной партии Олега Ляшко».

«Конечно, когда очень хочется снова попасть в Раду, но шансы ежедневно становятся меньше, можно пренебрегать базовыми правами человека. А с помощью популизма «просовывать» в Раде абсолютно антигуманный закон. Но Ляшко на волне предвыборного популизма просунул в Раде закон, который буквально легализует в стране применение антигуманных методов с тотальным нарушением каких-либо прав человека», - заявила Супрун.

«Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное «лечение», которое противоречит их профессиональной этике», – подытожила Супрун.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов.