Зеленский представил нового председателя Херсонской ОГА – экс-замминистра обороны Гусева

В субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Хочу вас поздравить с новым главой Херсонской облгосадминистрации… и хочу подписать указ о назначении Гусева Юрия Вениаминовича. Можно поаплодировать», - сказал Зеленский, подписав соответствующий документ и передав Гусеву удостоверение.

Одним из приоритетов работы нового главы ОГА Президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) в Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом.

В свою очередь Гусев отметил, что с сегодняшнего дня в области стартует пилотная программа, согласно которой главы райгосадминистраций области, а также заместители главы ОГА будут набираться по кадровой программе Lift.

«Кто хочет работать в команде президента, в вертикали президента в Херсонской области, заходите прямо сейчас на сайт Lift … платформа, которую президент анонсировал на iForum, оставляйте свои координаты, оставляйте свои резюме. Будет работать команда, которая будет отбирать этих людей – те, кто пройдет в финал, получат собеседования со мной, с командой Офиса президента, и лучшие будут руководить райгосадминистрацями, и возможно станут заместителями главы ОГА», - сказал Гусев.

Справка:

Юрий Гусев родился 1979 года в городе Коростышеве Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, Школу государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета (США), Стаффордширский университет (Великобритания).

В 1999 году стал советником председателя Херсонской областной государственной администрации. В разные годы возглавлял группу советников экс-министра экономики Богдана Данилишина, был заместителем директора департамента по инвестициям в минэкономики, возглавлял департамент национальных проектов в Госагентстве по инвестициям Владислав Каськив. Экс-заместитель министра обороны Украины (2014-2016). 26 июня 2019 Кабинет министров поддержал назначение Гусева на пост главы Херсонской ОГА.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс. Ранее сообщалось, что кандидат на должность главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков владеет бизнесом в Одессе по торговле металлоломом и вывозит его в «Молдавский металлургический завод». Также он может быть связан с пророссийскими деятелями. Позже в Офисе Президента заявили, что Андрей Андрейчиков был бизнес-партнером Президента Украины Владимира Зеленского.