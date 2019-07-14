Политика «все, что было до меня – это плохо» - это достаточно опасная история: Вакарчук в Николаеве о Законе Зеленского про люстрацию

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявил, что закон о полной люстрации не должен касаться всех, кто сотрудничал с прошлой властью Украины.

Об этом он заявил в субботу, 13 июля, в ходе встречи со своими соратниками в Николаеве, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой глав различных ведомств, и заявил, что его командой разработан законопроект про расширение норм закона об очистке власти.

По его словам, в нынешнем руководстве есть люди, которые могут продолжать необходимые реформы, поэтому полностью люстрировать всех, кто работал при предыдущей власти, нельзя.

— Я считаю, что сама политика «все, что было до меня – это плохо» - это достаточно опасная история. В нашей команде есть несколько людей, которые в правительстве реформаторов, в том числе с теми людьми, которые сейчас представляют команду Зеленского. И они сделали очень много хорошего. Я уверен, что их не то что не люстрировать нужно, им назад нужно поскорее в правительство, чтоб им дали что-то нормальное сделать, - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команду Владимира Зеленского.