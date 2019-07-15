«Нужно было дожимать Парламент», - Вакарчук в Николаеве заявил, что по Избирательному кодексу надо работать уже с 2020 года

Лидер политической партии «Голос», фронтмен группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук считает, что по новому Избирательному кодексу необходимо начинать работу уже в 2020 году.

Об этом он заявил в субботу, 13 июля, в ходе своего визита в Николаев, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины в четверг, 11 июля, после ряда неудачных голосований все же поддержала Избирательный кодекс, которым предполагается отмена мажоритарки и введение открытых избирательных списков.

Политик считает, что нужно было сразу обсуждать этот вопрос, а не утверждать законопроект о начале работе кодекса через пять лет, и заверил, что, будучи в Верховной Раде, инициирует предложение о начале работы по новому избирательному кодексу с 2020 года.

— Я считаю, что нужно было дожимать парламент и эти выборы проводить уже по новому Избирательному кодексу. Более того, мы видим, что сейчас они сделали новый Избирательный кодекс опять через пять лет. Это вообще никуда не годится. Мы точно сейчас придем и одно из первых, что мы сейчас будем делать, мы будем делать так, чтоб Избирательный кодекс вступил в силу уже сейчас, с 20-го года, чтоб уже было со следующего года по-новому, - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, Избирательный кодекс приняли в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов.

Кодекс объединит в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Этот кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Закон предусматривает применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосование («открытые» списки кандидатов), что требует введения региональных избирательных округов, пишет «РБК-Украина»

Аналогичную избирательную систему предлагается применять также на выборах депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, областных советов, а также городских советов городов, в которых количество избирателей превышает 90 тысяч человек (к таким городам относятся все областные центры, а также несколько других городов областного значения).

При этом на выборах городских глав таких городов предлагается применить избирательную систему абсолютного большинства.

Также предусматривается усовершенствовать законодательное регулирование предвыборной агитации. Законом уточняется содержание понятия предвыборной агитации и формы ее осуществления. Кроме того, упорядочиваются требования к деятельности средств массовой информации как в части информирования общества о ходе избирательного процесса, так и в части их участия в предвыборной агитации.

Предусматривается, что благодаря новому избирательному кодексу кандидатам в парламент, которые прекратят быть самовыдвиженцами, будет гораздо легче получить поддержку в системе открытых списков.

Законом предусматривается процедура изменения места голосования онлайн. Ожидается, что это поможет устранить очереди в органах Государственного реестра избирателей для тех граждан, которые желают изменить место голосования. Планируется осуществлять эту процедуру через кабинет избирателя на сайте Госреестра.