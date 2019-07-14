Дятлов показал, в каком состоянии находится дом культуры, о «ремонте» которого заявлял его конкурент Козырь

Кандидат в народные депутаты по округу №127 Игорь Дятлов показал, в каком состоянии находится дом культуры в поселке Ровное Очаковского района. Об успешном ремонте этого дома культуры в газете рапортовал нардеп Борис Козырь, который также баллотируется по этому округу.
Об этом сообщается на странице Дятлова в Facebook.
- Выборы в разгаре, осталась неделя… Это газета одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Суть написанного следующая: в селе Ровное полностью отремонтировали дом культуры. А вот дом культуры, который «был отремонтирован» народным депутатом Украины. Я когда на него посмотрел, он мне «Искру» напомнил. У меня такое впечатление, что за эти пять лет они только и умеют, что писать в газетах, как «отремонтировали», а при этом за такими «ремонтами», к сожалению, все только воровалось… Хочется сказать: а ваши дети будут заниматься в таких домах культуры? – записал видеообращение Дятлов.