Дятлов показал, в каком состоянии находится дом культуры, о «ремонте» которого заявлял его конкурент Козырь

Кандидат в народные депутаты по округу №127 Игорь Дятлов показал, в каком состоянии находится дом культуры в поселке Ровное Очаковского района. Об успешном ремонте этого дома культуры в газете рапортовал нардеп Борис Козырь, который также баллотируется по этому округу.

Об этом сообщается на странице Дятлова в Facebook.