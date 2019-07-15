«Я вернулся!» - скандальный кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий отменил решение ЦИК о снятии с выборов

фото: Facebook-страница Александра Куницкого Скандальный блогер Александр Куницкий восстановился в качестве кандидата в нардепы от партии «Слуга народа».

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на решение Шестого апелляционного административного суда.

Сообщается, что суд отменил решение ЦИК о снятии Куницкого с выборов по 169 округу в Харькове из-за того, что кандидат нарушил норму о пребывании за пределами Украины не более 90 дней.

«Признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 11.07.2019 года ... в удовлетворении остальных требований – отказать», - зачитала судья.

Сам Куницкий прокомментировал свое возвращение.

«Я вернулся! Мы боремся дальше, идем на выборы и побеждаем!» - прокомментировал Куницкий.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что украинский поет Сергей Жадан потребовал у президента Владимира Зеленского снять Куницкого с выборов. Причиной тому послужило видео пятилетней давности, где Александр Куницкий в качестве блогера, находясь в оккупированном Крыму, соглашается с тем, что он российский.

Как сообщает издание "Деловая столица", ранее Куницкий признавался, что у него есть гражданство Израиля.

Отметим, что по этому же округу в Верховную Раду баллотируется бывший соратник Порошенко Александр Грановский, которого называли «смотрящим за судами».