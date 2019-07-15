Лидер «Оппоблока» Колесников во время встречи с избирателями оскорбил мужчину: «Ты наглый хам, рожа уже в фотографию не влазит»

Лидер партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников опозорился во время встречи с избирателями в Константиновке Донецкой области.

Опубликовано видео с его скандальным диалогом, в котором на вопросы одного из жителей города он в грубой форме того послал, сообщает «InfoResist».

- Ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит. Сидишь меня учишь. Я к тебе поеду деревья вырубывать. Ты же говоришь: «А у нас уберите вот это». Как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник, — говорит Колесников на видео.

Мужчина решил вернуть Колесникову пакет с подачками, тот отказался и предложил ему засунуть его куда-то.

- Чучело огородное, — добавил кандидат в депутаты.

Неизвестно, что изначально мужчина сказал политику перед перепалкой, однако, очевидно, он пытался сказать о важности проблемы вырубки лесов там, где он живет.

- По твоему отношению ты наглый хам, а ты голосуй за кого хочешь. А то я тебе деревья щас поеду вырубывать. Мордовороту деревья вырубывать, — заявил Колесников в ответ на вопрос избирателя о том, почему он так с ним разговаривает.

Напомним, ранее Луценко внес в Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов от «Оппоблока» Колесникова. Однако Рада отказалась снимать неприкосновенность с Колесеникова.