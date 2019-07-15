«Получили жесткий отпор от жителей двора»: В Николаеве националисты попытались сорвать встречу кандидата Дятлова

В Николаеве националисты пытались сорвать встречу с кандидатом в народные депутаты по округу №127 Игорем Дятловым.

Об этом сообщил депутат горсовета Павел Зоткин на своей странице в Facebook.

Инцидент случился во дворе дома по улице Озерной, 17. Он отметил, что в это время на площадке были дети и люди взрослого поколения. Мужчины подошли к собравшимся и начали перекрикиваться.

«Сказать, что мы удивлены?! Нет! Всегда переживаем за людей, чтобы никто не пострадал - это цель номер один! Но оппонентов, которые прислали своих ручных ребят, это не остановило. Сегодня пытались сорвать встречу!Считаю такие методы борьбы с оппонентами низкими, подлыми и достойными только гнилых людей. Думаю, что «непрошеные» гости это тоже поняли, получив жесткий отпор от самих жителей этого двора. Есть святые для каждого нормального человека вещи - это родители, дети, люди старшего поколения. И кидать против них #грязныйкозырь непозволительно!» - написал Зоткин.

Стоит отметить, что среди националистов был активист николаевской ВО «Свобода» Владимир Губский. Его мать Татьяна Губская баллотируется в народные депутаты по округу №128. Также в конфликте участвовал Роман Бойко, который является членом общественного совета при министерстве по делам ветеранов.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Николаева краской залили борды Дятлова – депутат горсовета утверждает, что это сделали люди Козыря.