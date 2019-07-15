В Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – лидирует «Слуга народа»

В городе Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ОО «Центр аналитических исследований».

Лидером рейтинга является партия «Слуга народа» - 34,5%. На втором месте идет «Оппозиционная платформа - За життя,» набирая 11,2%.

Все остальные партии не дотягивают до проходного барьера в 5%: Европейская солидарность – 4,4%, Голос - 1,4%, Партия Шария- 2,8%, ВО «Батьківщина» - 1,8%, Оппозиционный блок – 1,7%. Еще 12,8% опрошенных жителей города не определились, какой политсиле отдали бы свой голос.

Если учитывать ответы только тех опрошенных, которые ответили, что будут принимать участие в голосовании на выборах, то рейтинги политсил в Николаеве выглядят следующим образом: «Слуга народа» - 43,9%, «Оппозиционная платформа – «За життя» - 14,5%, «Европейская солидарность» - 5,9%, Партия Шария – 3,7%, Голос - 1,9%, «Батькiвщина» - 2,4%, Оппозиционный блок – 2,2%.

Однако, важно отметить, что данные результаты возможны, если участие в выборах примет 75,0% николаевцев. Именно столько на вопрос: «Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, вы лично приняли бы участие в голосовании?» ответили «Точно, да» (67,6%) или «Скорее, да» (8,3%). Еще 21,0% опрошенных ответили, что не пришли бы на выборы, и 3,1% затруднились ответить на этот вопрос. Стоит отметить, что на парламентских выборах в 2014 году явка в Николаевской области составила 42,8%.

Также стоит отметить, что 83,9% жителей Николаева определились политсилой, за которую будут голосовать на внеочередных парламентских выборах.

Справка: Опрос проводился в городе Николаеве по заказу ИА «УМГ» с учетом удельного веса избирателей. Половозрастная структура опрошенных респондентов в исследовании соответствуют структуре населения. Статистическая погрешность исследования (с вероятностью р = 0,95) не превышает +/-2,9. Данное социологическое исследование проводилось с 5 по 13 июля по репрезентативной, жесткой квотной выборке, соответствующей половозрастной структуре населения. Всего было опрошено 1000 респондентов. Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опросника (face to face).