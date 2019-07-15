Феномен обнищания и никакой политики…

Последнее время звучат фразы и реплики про всеобщее обнищание. Что это дань моде, или все общий зомботур?

Давайте разберем вместе. Когда об обнищании говорит люмпен из наливайки, который последние лет двадцать только и делал, что сидел в этой наливайке и хаял всех и вся и это было единственное, что он делал. При этом он знал и знает как быстро навести порядок в стране, максимум за три дня, но он не может этим заняться потому что ему каждый день нужно ходить в наливайку отмечатся.

А теперь другой пример, когда про всеобщее обнищание говорят люди которые ведут собственный бизнес и за последние пять лет приобрели элитные квартиры, дома, машины из салонов. Это вызывает мягко говоря удевление.

Но секрет этого феномена прост. И первый и второй персонаж подвержены влиянию и зависимости от изобретения двадцатого века, под названием «зомбоящик» и к нему добавлен «кладязь знаний» интернет. А в этих изобретеньях с успехом и всеобщим признанием в режиме НОН СТОП идет накачка мозга, КВАРТАЛАМИ, СВАТАМИ, НЕ НОВОСТЯМИ в основе своей негативными.

И уже сейчас тех, кто не смотрит сватов и выпуски кварталов, считают слегка не нормальными.

И наоборот почитатели, этого «высокого творчества» считают себя «эрудитами и эстетами», находящимися в современном тренде.

Вот только их «высокое искусство» вызывает мысли про обнищание, своим содержанием.

В то время как у людей не искушенных «современным трендом», продолжающих читать книги, ходить по музеям, интересоваться историей при этом, используя разные источники информации, думающих, критически оценивающих происходящее, сопоставляя факты, мысли про обнищание не посещают…

Как думаете, каких людей больше??? А так же какой из двух персонажей вам ближе???