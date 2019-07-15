Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости олигарха Коломойского

Печерский районный суд Киева 5 июля постановил снять арест с 415 объектов недвижимости Игоря Коломойского, удовлетворив ходатайство компании «Приватофис».

Об этом пишет издание «Финбаланс» со ссылкой на решение суда.

Речь идет о земельных участках, нежилых и офисных помещениях в разных регионах Украины, арест на которые был наложен этим же судом в апреле 2017 года в рамках дела о кредите Приватбанка, выданного этой компании.

Суд решил, что в отношении «Приватофиса» «не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация», а «арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2018 году суды против Коломойского обошлись Украине в 600 миллионов гривен.