Нардеп Жолобецкий назвал приезжих губернаторов «временщиками» и заявил, что руководить Николаевской ОГА должен местный

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий считает, что лучшим главой Николаевской областной государственной администрации может быть только человек, родившийся и живущий в Николаеве или области.

Об этом он говорит в видеообращении на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что глава ОГА, родившийся не в Николаеве или области, не будет обеспокоен проблемами региона.

— Я очень жду, как и мы все, назначения новым президентом нового губернатора. И я надеюсь, что новым губернатором будет наш земляк из Николаевщины. Кто бы, что бы не говорил, вы прекрасно знаете, что любой приезжий, и губернатор, в том числе, никогда не будет переживать ни за дорогу в Прибугской, в Лиманах. Они все будут временщики – приехал, поработал и уехал, - сказал Жолобецкий.

Александр Жолобецкий добавил, что в первую очередь расскажет новому главе облгосадминистрации о проблемах дорог.

— В дальнейшем на следующий год первый мой вопрос к новому губернатору – это будет, все-таки, план работ по дорогам Николаевщины. Потому что вы прекрасно знаете, что худших дорог, чем на Николаевщине, нет, наверное, во всей Украине, - добавил нардеп.

Напомним, в субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс.