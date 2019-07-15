Нацполиция будет работать в усиленном режиме вплоть до 28 июля - с начала избирательного процесса зарегистрировано более 4000 заявлений

Национальная полиция начинает работу в усиленном режиме несения службы до 28 июля в связи с внеочередными выборами в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

С начала избирательного процесса ведомство зарегистрировало 4157 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Из них 2,6 тысяч относятся к случаям, связанным с незаконной агитацией, 422 – с подкупом избирателей. Кроме того, зарегистрировано 109 случаев хулиганства и 133 факта повреждения имущества.

С начала кампании полиция открыла 210 производств, связанных с выборами, из них 157 касаются нарушений избирательного законодательства, 53 с проведением избирательной кампании.

Добавим, что 48,5% опрошенных украинцев, которые уже определились, за кого будут голосовать на парламентских выборах 21 июля, намерены поддержать партию «Слуга народа». Об этом говорят данные опроса.