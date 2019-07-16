На Киевщине Нацполиция объявила подозрение кандидату в нардепы за использование в агитации символики другой партии

Полиция Киевской области объявила подозрение кандидату в нардепы на внеочередных парламентских выборах, использующему для своей агитации символику другой партии.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Во время проведения досудебного расследования полицейские неоднократно вызывали кандидата в нардепы в полицию, для дачи показаний, как свидетеля. Тем не менее, в полицию он не пришел, а на вызовы не реагировал. Спустя время, следователь обратился в суд с требованием принудительно доставить мужчину. Когда объявляли постановление суда, нардеп отказался его слушать.

«При проведении предвыборной агитации полиция Белоцерковщины задокументировала факт использования одним из кандидатов в народные депутаты графических элементов, внешне похожих на официальную символику одной из политических партий», - говорится в сообщении.

После предупреждения прекратить совершать противоправные действия, кандидату зачитали постановление и пригласили в отдел полиции, где он дал показания следователю.

Сейчас нарушителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Добавим, что в последнее время участились случаи появления «кандидатов-клонов». Партия «Слуга народа» подала жалобу в управление Национальной полиции из-за массовой регистрации подобных лиц.