«Это какие-то наместники президента», - Вакарчук выступил за отмену должности глав ОГА

Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявил, что будет выступать за ликвидацию должности главы областной государственной администрации.

Об этом шла речь 13 июля, в ходе его визита в Николаев, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По его словам, в регионах достаточно оставить местные советы и мэра, чтобы люди знали, что они сами выбирают власть, которая, в свою очередь, должна уметь решать проблемы региона. Что же касается должности «глава ОГА» - это, по его мнению, «наместник президента».

— Мы хотим отменить такой пережиток прошлого, как должность главы облгосадминистрации. Они не нужны. Это какие-то наместники президента. Они приезжают и... По сути, местные власти должны все решать. Например, есть мэр Николаева. А еще есть глава областной государственной администрации. У них, у каждого есть свои функции. И люди, в конце концов не знают, кто власть. Пусть люди выбирают свою власть сами. На центральном уровне президента, Верховную раду, на местном уровне местные советы, мэров, глав ОТГ и так далее. Поэтому, моя миссия – это не проблемы Николаева решать, а сделать так, чтоб Николаеву было легче решать свои проблемы, - сказал Святослав Вакарчук.

Напомним, бывший заместитель главы Николаевской ОГА при Алексее Савченко Виталий Киндратив заявил, что областные и районные государственные администрации необходимо ликвидировать, потому что это неэффективные органы.