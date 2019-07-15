«Президент – такой же участник движения, как и все», – Зеленский заявил, что его кортеж состоит из двух автомобилей, которые стоят на светофорах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП с участием автомобиля президентской охраны и пообещал, что в случае, если работники УГО нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В последнее время в соцсетях много «зрады» на тему того, что я обещал отказаться от кортежей и не сделал этого. Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает «мигалок». Видимо, поэтому фейсбук-сообщество так долго изучает этот вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все», - написал Зеленский.

«Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава богу, что все остались живы. По затора на Позняках, то давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международными обязательствами Украины. Соответственно, движение по маршруту был временно ограничено», - сообщил Президент.

Также Зеленский рассказал что носит на руках браслеты с именами пленных украинских моряков.

«И напоследок - о желтые браслеты «из клубов». На них - фамилии наших пленных моряков. Носить их до тех пор, пока не вернем ребят домой», - резюмировал он.

Как известно, 14 июля микроавтобус «Volkswagen Transporter», в котором находились сотрудники Управления государственной охраны Украины, попал в ДТП, когда возвращался из командировки в Киев.