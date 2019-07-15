Пришел через черный ход: Генпрокурора Луценко допросили в НАБУ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пришел на допрос в НАБУ через черный ход, обойдя тем самым журналистов и адвокатов родственников погибших во время Революции Достоинства, ждущих его у входа.

Об этом сообщает «Громадське».

Среди адвокатов, которые ждали Луценка присутствовал представитель матери погибшего беркутовца Семесюка Александра Горошинского.

По его словам, он является инициатором этого допроса и имеет право на нем присутствовать, однако его к детективу не пустили.

Когда допрос закончился, Луценко снова ушел через черный ход. Комментируя это, его пресс-секретарь Лариса Сарган отметила:

«Простите за неудобства, но мы хотели избежать шоу».

Напомним, национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос Генпрокурора Юрия Луценко из-за возможного злоупотребления властью при смене группы прокуроров во время расследования уголовного производства относительно майдановца Ивана Бубенчика.