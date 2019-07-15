«Они лохи», - опубликована переписка представителя и главы ЦИК на суде по регистрации конкурента Грановского

Харьковский кандидат в нардепы от «Слуги народа» Александр Куницкий полагает, что глава ЦИК Татьяна Слипачук предпринимала действия, чтобы помешать его регистрации на округе бывшего «смотрящего за судами», экс-соратника Порошенко Александра Грановского.

Об этом Куницкий написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее ЦИК сняла с выборов харьковского кандидата от «Слуги народа» Куницкого, который баллотировался на одном округе с Грановским. После этого Куницкий выиграл суд, который восстановил его в качестве кандидата.

Он приводит переписку, которую вел во время суда представитель ЦИК с некоей «СТВ». Отметим, что аббревиатура СТВ совпадает с инициалами главы ЦИК Слипачук Татьяны Владимировны.

«Кто был инициатором этого незаконного решения, и кто его курировал на протяжении судебного заседания, можно увидеть в этом видео. Эта переписка может дать ответы на очень многие вопросы. Например, кем нас считают в ЦИК!» - сообщил Куницкий.

Отметим, что судя по выставленным фото, представитель ЦИК в переписке со Слипачук называет кого-то «лохами».