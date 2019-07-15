В среду в Николаеве ожидается приезд Президента Украины Зеленского

В среду, 17 июля, в Николаеве ожидается приезд Президента Украина Владимира Зеленского.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в Офисе Президента.

На данный момент известно, что Зеленский приедет на непродолжительное время, поскольку на этот день запланирован визит в другой город.

Напомним, в Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой. До этого он, со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

В субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский в ходе совещания в Одесском морском торговом порту попросил главу ГФС Александра Власова уйти со своей должности, из-за того что тот не выполнил свое обещание. Кроме того, во время визита в Одессу Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс.

Кроме того, Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.