Зеленский предупредил украинцев о мошенничестве на имени партии «Слуга народа» и призвал проверять бюллетени

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил жителей Украины о том, что во время парламентских выборах многие кандидаты могут спекулировать на названии партии «Слуга народа» и призвал проверять избирательные бюллетени.

Об этом он сказал в своем видеообращении на Facebook.

По его словам, на сегодняшний день некоторые кандидаты в народные депутаты обманывают избирателей, создавая предприятия с названием «Слуга народа» и вписывая их в бюллетень в раздел «биография». Таким образом создается впечатление, что они баллотируются от этой партии.

— Что касается парламентской гонки, политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит и мы тогда, только тогда сможем сделать нормальный Парламент и сможем выбрать в правительство действительно профессионалов. Но есть такая ситуация – сейчас много мошенничества, очень много аферистов. Кто-то открывает там какие-то ЧП, ООО, а потом идет название той партии, о которой я не могу вслух сказать, потому что это будет агитация, - сказал Владимир Зеленский.

В связи с этим он призвал украинцев проверять избирательные бюллетени, в которых напротив фамилии кандидата от «Слуги народа» будет написано «политическая партия».

— Я просто лично обращаюсь к каждому человеку, который будет голосовать за того или иного мажоритарщика – смотрите, когда вы приходите видите фамилию, там должно быть словосочетание «политическая партия», а потом уже название партии. Именно так, ни ЧП, ни МВ, ни ТВО, а именно «политическая партия». Ну это если вы решили голосовать именно за эту самую красивую партию, - добавил Зеленский.

Напомним, в Белой Церкви полиция объявила о подозрении кандидату в нардепы на внеочередных парламентских выборах за использование для своей агитации символики другой партии.

В то же время, в Николаевской области появился еще один кандидат в народные депутаты, который маскируется под «Слугу народа».

Ранее сообщалось, что Алексей Дубинский, который был зарегистрирован Центризбиркомом кандидатом в народные депутаты по округу №94 (Киевская область, города Васильков и Обухов и соответствующие районы), заявил о решении снять свою кандидатуру.