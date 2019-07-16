«Это называется, спалились», - Вакарчук заявил, что на Львовщине людям с одного номера приходят СМС с дискредитацией «Голоса» и приглашением на встречу с Порошенко

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил в эфире программы «Свобода слова», что дискредитационные смс-ки о его партии и смс-ки с приглашениями на встречу с Петром Порошенко приходят жителям Львовской области с одного и того же номера.

Об этом сообщает «InfoResist»

- На львовские номера приходят смс-ки такого содержания: «Украинцы разочаровались в Вакарчуке. Голос не проходит в Раду». Они приходят ко всем, включая моих одногруппников. С одного анонимного номера, но вот беда, с точно такого же номера пришло приглашение на встречу с Петром Порошенко во Львовской области и на концерт организованный партией Петра Порошенко. Это называется спалились, — заявил Вакарчук.

В связи с этим Вакарчук обратился к Петру Порошенко.

- Или вы не контролируете тех людей, которые работают с вами, тогда это большая проблема. Или это осознанно сделано, и тогда те, кто это сделал обязательно будут за это отвечать. Я вам обещаю, — заявил Вакарчук.

Музыкант добавил, что обратился в правоохранительные органы и киберполицию по этому поводу. Они обещали как можно скорее провести расследование.

Напомним, ранее Вакарчук возмутился, что его фото с Притулой использовал паблик «Киев за ПП».