Новоназначенный глава Херсонской ОГА во время президентских выборов на телеканале Порошенко рассказывал об угрозах популизма Зеленского

Новый глава Херсонской области Юрий Гусев во время предвыборной компании многократно осуждал Владимира Зеленского на телеканале «Прямой», которые связывают с Петром Порошенко.

Соответсвующее видео на своей странице в Facebook опубликовал журналист Алексей Братущак.

«Это надо уметь так развести президента. Во время выборов топить против него, рассказывать об угрозе популизма Зеленского, о симпатии к нему Кремля. А потом — вжух — и стать его подчиненным — получить от Зеленского должность руководителя Херсонской облгосадминистрации. Хотя. Может, это не Зеленского развели? Они всех вокруг разводят?», — задался вопросом журналист.

В связи с этим журналист поинтересовался у Гусева, когда тот был искренен.

«Юрий Гусев, когда ты был искренним? Когда топил против Зеленского? Или когда решил работать с ним? Небольшой клип в подарок. В память…», — написал Братущак

Напомним, 13 июля Президент Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.