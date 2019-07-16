Рейтинг «Слуги народа» вырос, а «Голоса» немного не дотягивает до 5% проходного барьера, - опрос

Рейтинг партии «Слуга народа» перед выборами в парламент растет и уже превышает 50%, в то время, как в других политсил количество сторонников уменьшается.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 3 по 13 июля.

Так, за партию «Слуга народа» готовы проголосовать 52,3% опрошенных украинцев, которые определились с выбором.

За партию «Оппозиционная платформа – «За Жизнь» - 10,3%, за партию «Европейская Солидарность» - 7,9%, за партию «Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 5,8%, за партию «Сила и Честь» - 5,1%.

Вместе с тем сообщается, что партия «Голос» близка к проходу в парламент, за нее готовы проголосовать 4% респондентов.

Кроме того за партию «Оппозиционный блок» - проголосовали бы 3%, за партию «Гражданская позиция» - 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,4%, за «Партию Шария» - 1,5%, за партию «Свобода» - 1,5%, за «Украинский стратегию Гройсмана» - 1,3%. За другие партии в целом проголосовали бы 2,4%.

Сообщается, что методом личного интервью было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой ​​стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет . В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, что согласно данным соцопроса ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – лидирует «Слуга народа».