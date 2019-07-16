Министр юстиции Австрии разрешил экстрадировать украинского олигарха Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции Австрии.

Министр принял такое решение после консультаций с Министерством иностранных дел Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Как отмечает издание, пока Фирташ останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решения относительно этого ходатайства, выдачу США отсрочено.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки.

Напомним, в 2014 году Фирташа по требованию Соединенных Штатов задержали в Австрии. Олигарха обвиняют в сговоре с целью подкупа чиновников в Индии для добычи титана, используемого в реактивных двигателях. Суд в Чикаго утверждает, что Фирташ планировал сотрудничать с американским производителем авиалайнеров «Boeing».

Если украинского олигарха экстрадируют в США, там ему грозит более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Защита Дмитрия Фирташа отрицает все предъявленные ему обвинения. Напомним, что Фирташ является владельцем николаевского порта «Ника-Тера».