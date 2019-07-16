У Зеленского заявили, что договорились с РФ об обмене пленными в течение месяца

Украинская и российская стороны договорились на встрече советников лидеров «нормандской четверки» об обмене пленными в формате 15х15 или 10х10.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Вадим Пристайко, передает «BBC News Украина».

На встрече присутствовали помощник президента РФ Владислав Сурков, Пристайко, а также немецкие и французские дипломаты.

По словам Пристайко, ожидается, что договоренность об обмене пленными будет реализована до конца июля.

Замглавы ОПУ не уточнил, о каких именно пленных идет речь, но, отвечая на вопрос об украинских моряках, сказал:

- Я надеюсь, что моряки будут отпущены в ближайшее время.

- Наша команда в постоянном переговорном контакте, мы осознаем, каковы шансы получить наших ребят обратно, — сказал Пристайко.

Он добавил, что в конце лета состоится еще одна встреча советников лидеров «нормандской четверки», в ходе которой будет проведена оценка выполнения текущих договоренностей. Таким образом договоренности о встрече лидеров «нормандского формата» пока нет.

- Нормандский формат — это не Библия, так же как и минский формат. Нельзя бесконечно работать в этих форматах, если они не приносят мира на нашу землю, — подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее Зеленский провел встречи с родственниками пленных украинцев и сенатором США Портманом.