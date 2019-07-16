Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ

Конституционный суд во вторник признал конституционным закон о декоммунизации.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Напомним, что в 2015 года Верховная Рада запретила советскую символику и пропагандукоммунистического и нацистского режимов.