Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации, - СМИ

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Конституционный суд во вторник признал конституционным закон о декоммунизации.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник, близкий к рассмотрению вопроса.

В расписании работы суда указывается, что во вторник в закрытом режиме он рассматривал вопрос определения конституционности Закона «Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики».

Напомним, что в 2015 года Верховная Рада запретила советскую символику и пропагандукоммунистического и нацистского режимов.

Роман Свиридов

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