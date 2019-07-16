«Взял на работу после поражения Порошенко», - у Дятлова зафиксировали нашествие ботов «от Козыря»

Команда кандидата в народные депутаты Игоря Дятлова зафиксировала нашествие поддельных аккаунтов на страницы политика, которые «спамят» в комментариях однотипными текстами.

Об этом на своей странице в Facebook написала помощница Игоря Дятлова Екатерина Колпакова.

«Если вы переживали, куда после поражения Порошенко делись сотни молодых «специалистов», не потеряли ли они работу, то вот ответ – нет, не потеряли) #грязныйкозырь взял на работу хорошую часть из них!», - отметила Колпакова.

«Почитайте комменты, это треш! Тупо одно и то же копируют-вставляют, даже не смотрят куда. И это неделя до выборов. Что же будет дальше? Заспамят грозными смайликами?», - иронично подытожила помощница Игоря Дятлова.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в одномандатном избирательном округе №127, по которому в Верховную Раду Украины баллотируется глава фракции «Оппозиционного блока» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов, зарегистрировано еще два человека с фамилией "Дятлов". В итоге на округе будут баллотироваться целых три человека с такой фамилией. Стоит отметить, что после того, как был зарегистрирован первый кандидат-"двойник", команда Игоря Дятлова отреагировала в Фейсбуке довольно оригинальным хештегом - #грязныйкозырь. Таким образом они дали непрозрачный намек на то, кто стоит за регистрацией технических кандидатов с фамилией "Дятлов" на этом округе по которому идет также действующий нардеп от Блока Петра Порошенко Борис Козырь.