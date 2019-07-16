В Николаеве перед визитом Президента Зеленского ремонтируют ямы, ставят знаки и чистят обочины на трассе в районе аэропорта

В Николаеве во вторник, 16 июля приводят в порядок трассу, ведущую к Николаевскому международному аэропорту.

Об этом информируют в Telegram-канале «Николаев life».

Сообщается, что на дороге ремонтируют ямы, устанавливают знаки, косят траву на обочинах и наносят разметку.

«Ямы по пути в аэропорт заделывают, нагнали 4 машины, нужно почаще приглашать Президента, знаки поставили, разметку сделали, обочины покосили, как обычно все в последний день», - пишут в сообщении.

Стоит отметить, что в среду, 17 июля, ожидает приезд Президента Украины Владимира Зеленского. Известно, что он прилетит в николаевский аэропорт, который станет его первым объектом для визита, после чего поедет в «Николаевский судостроительный завод».

Напомним, в Службе автодорог Николаевской области признали, что ремонтировали трассу Н-24 «Благовещенское - Вознесенск - Николаев» к приезду 4 марта тогдашнего Президента Петра Порошенко.