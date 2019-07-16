Место голосования на парламентских выборах изменили более 200 тысяч украинцев

Место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 21 июля, изменили более 233 тысяч украинцев.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Государственного реестра избирателей.

По состоянию на 15 июля (последний день изменения места голосования) соответствующей процедурой воспользовались 233 тысяч 347 украинцев, из которых 2 тысячи 166 человек - из оккупированного Россией Крыма, 35 тысяч 780 - из Донецкой области и 17 тысяч 370 - из Луганской.

Кроме того, активно меняют место голосования украинцы, зарегистрированные в Киеве (17 тысяч 796 человек), а также жители Днепропетровской (16 тысяч 618), Харьковской (15 тысяч 276), Львовской (13 тысяч 113), Одесской (11 тысяч 905), Киевской (9 тысяч 147) и Запорожской (8 тысяч 722) областей.

Большинство украинцев воспользовались соответствующей процедурой, изменив место голосования на Донецкую область - 29 тысяч 774 человека, а также на Киев и Киевскую область - 26 тысяч 854 и 15 тысяч 911 человек соответственно.

Напомним, место голосования на выборах Президента Украины сменили около 315 тысяч украинцев.