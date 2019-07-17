Жолобецкий

– Александр, скажите, когда вы встречаетесь с избирателями, как вы себя рекламируете? У вас есть минута для того, чтобы повторить это.

– Я каждый день встречаюсь с избирателями. Каждый день это происходит по много раз. И что мне приятно: то, что ещё не было ни одной встречи, на которой бы мне не сказали «спасибо». Это касается, как и Центрального района Николаева, так и Витовского, который входит в 129-й округ. И мне сегодня очень приятно, что люди помнят, что было сделано за пять лет. С чего я начинаю? Что для меня эта кампания не началась месяц назад, для меня моя избирательная кампания началась ровно в 2014-м году. Сразу на следующий день после прошлых выборов. Поэтому мне сегодня легко смотреть людям в глаза, потому что мы с моей командой работали не от выборов до выборов, а мы проработали практически пять лет. Работали каждый день, всё то время, когда я находился в городе Николаеве, не было, наверное, ни одного дня, чтобы я не встречался с людьми, чтобы я не выслушивал их проблемы. И для меня важно то, что не было ни одного случая, чтобы я сказал: «Извините, но это не моя проблема, обращайтесь к депутатам местных советов, обращайтесь к мэру». Даже та, может быть, юридическая проблема, которая действительно не относится ко мне, мы всё равно её брали, записывали и решали все те накопившиеся проблемы. Я понимаю, что жизнь так устроена, что какую бы ты проблему не решил, пока ты её решаешь, то уже возникает следующая. Ну, наверное, это классно, жизнь продолжается и когда ты думаешь, что уже закончил какое-то дело, в итоге в жизни получается, что это является началом какого-то следующего.

– Кого вы считаете наибольшим конкурентом у вас на округе?

– Знаете, я не оценивал, так уж чтобы наибольшим. Сегодня, я так понимаю, это конкурент от «ЗеКоманды», абсолютно нормальный парень. Я думаю, что мы где-то всё-таки с ним 100% впереди.

– В случае, если не пройдёте, пойдёте на местные выборы?

– Вы знаете, я не хочу рассматривать этот случай по одной простой причине: я уверен в своей победе и я и моя команда и по тем встречам, которые я провёл за последние месяцы, у меня нет сегодня сомнений, что я буду народным депутатом.

– Вы были одним из тех депутатов, которые за время независимости Украины наибольшим составом вошли в состав Верховной Рады. Почему не получилось сделать так, чтобы Николаевская область лоббировалась в высоких кабинетах на достаточном уровне, хотя были такие возможности?

– Были, безусловно, я с вами согласен, что были такие возможности. И 11 депутатов от Николаевской области могли бы сделать гораздо больше. К сожалению, не получилось. В виду того, что коалиция де-юре она была, а де-факто это всё-таки были разные политические силы и очень трудно было убедить своих коллег. Я предлагал не один раз, если честно. Я не хочу сегодня никого критиковать по одной простой причине – это, наверное, будет неправильно с моей стороны. Тем более в отсутствие рядом моих коллег. Да, я думаю, что совместно можно было сделать намного больше. Тем не менее, есть то, что есть, и я могу ответить за себя, что сделал я, что мне удалось и, может, что-то безусловно не удалось.

– Что вам удалось?

– Знаете, начнём с того, что мне удалось сдвинуть с мёртвой точки вопрос по погашению задолженности завода имени 61-го коммунара (сегодня это Николаевский судостроительный завод) и последние полгода всё-таки выплачивается задолженность. Сначала три миллиона, потом чуть меньше. Тем не менее, вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Я хочу сказать, что я знаю как эту проблему, а это на самом деле проблема, завершить и довести до логического и победного завершения. Также знаю, что делать с крейсером «Украина», который стоит в центре города с 90-го года и сегодня является «памятником» всех тех времён, когда не смогли его за все годы независимости достроить. Хотя готовность в 93-м году уже была 95,1%. И там уже был командир, был капитан и были матросы, которые проходили срочную службу. Поэтому сегодня знаю, что делать дальше, уверен в своей победе и мне не нужно много времени, чтобы погасить задолженность и решить дальнейшую судьбу завода. Который, к слову, единственный государственный завод в Украине.

Из побед я вам скажу, что для меня это всё равно победа, мы сегодня находимся с вами в Доме Офицеров флота, где мы с вами разговариваем. На протяжении последних двадцати лет не могли решить вопрос с землей под этим зданием. Это памятник архитектуры. Здание было построено в 1824 году и вот ни одна власть не могла эту землю оформить и забрать у Министерства обороны. К большому сожалению, на это у меня ушло полтора года, но тем не менее факт сегодня остается фактом. Слава Богу, что, когда я ещё был депутатом городского совета, мы за счёт бюджетных денег перекрыли крышу и сегодня есть устаревший проект, я уверен, что внесут свои коррективы в новый проект и это здание будет украшать как наш город, так и гостей нашего города.

Если брать Витовский район, мне удалось за прошлый год в каждом селе, в каждой школе без исключения открыть новые компьютерные классы информатики. И для меня это тоже победа, потому что последние компьютеры, которые там стояли, были установлены ещё когда был депутат Кузьмук. Поэтому для меня это тоже победа и сегодня нет ни одного села, где бы мы не были несколько раз. И заезжая в село, поверьте мне, очень приятно, когда ты ещё не успел заехать, а тебе просто говорят первое: «Здрасьте» и очень многие люди подходят и говорят просто: «Спасибо». Для меня это оценка моего труда.

Я считаю, что то, что мы делали, мы на правильном пути. И я не собираюсь менять свою стратегию. Я понимаю, что, может быть, некоторые скажут, что это не работа народного депутата, но так скажите тогда, почему не работает местное самоуправление и почему это не делает кто-то другой. Поэтому на парламентской неделе в Киеве мы занимаемся одними вещами, вторую неделю, когда я приезжаю в Николаев, в Николаевскую область, всё это время уходит на общение с людьми. И мы за пять лет не отказались ни от одной встречи, когда мы сами едем, когда нас приглашают. Бывали такие моменты, что: «Приедьте, мы вам сейчас расскажем». Мы едем, нам рассказывают, мы записываем проблему, уезжаем, приезжаем и нам говорят: «Спасибо». Поэтому мы знаем, что делать. Я знаю, что делать. И у меня есть сегодня команда профессионалов, которые, безусловно, со мной уже много лет и уверен, что так и будем продолжать. Думаю, что только усовершенствуем свою работу по той одной причине, что за эти пять лет я приобрёл огромный опыт работы в Верховной Раде и сегодня знаю, что такое Верховная Рада, знаю, что когда там говорят «да», то это вообще не «да». Знаю, что если тебя не пускают в дверь, то нужно идти и искать другой путь. На это всё нужны годы, чтобы приобрести этот опыт.

– Относительно выплат зарплат заводчанам. Есть такое выражение «У победы много отцов». Алексей Юрьевич Савченко говорил, что он приложил руку к тому, чтобы заводчанам начали выплачивать зарплаты. Он или вы всё-таки?

– Знаете, опять же, не совсем корректно говорить в отсутствие уже Алексея Юрьевича, это как бы бывший наш губернатор. Я вас скажу, что я не знаю, с кем общался Алексей Юрьевич Савченко, я по этому вопросу более десяти раз был у премьер-министра, трижды был и задавал вопросы бывшему главе державы, бывшему Президенту. И поверьте, что уволили тогда начальника «Укроборонпрома» только по той причине, что не была выплачена заработная плата 61-му заводу. Я выступал на брифингах, я выступал с трибуны Верховной Рады и, может быть, вы и правы, что у победы есть всегда кто-то, кто говорит: «Это я», но я в душе знаю, что это сделал я вместе со своей командой и, самое главное, наверное, всё-таки результат.

– Что нужно делать с крейсером «Украина»? Вы сказали, что у вас есть «рецепт».

– Последний мой разговор с Гройсманом, а это был не очень хороший разговор на самом деле. Я в очередной раз спросил и при этом присутствовало более ста депутатов: «Владимир Борисович, решите, когда вы наконец-то решите вопрос с крейсером «Украина». Ответ был такой: «Я что, продавец крейсеров?». На что я ответил: «Вы знаете, вы действительно продавец крейсера в том числе. Потому что мы вас выбрали, мы за вас проголосовали как за премьер-министра. Крейсер – это государственная собственность и вы – чиновник, вы менеджер, которого мы наняли, который должен продавать и крейсеры в том числе. Потому что я не могу продать крейсер. Я не могу принять решение Кабинета министров, пусть не продать, пусть демилитаризировать, но принять какое-то решение. Поэтому ваша страусиная политика привела к тому, что четыре с половиной года люди не получают задолженность по заработной плате. Вы знаете какие были у нас неприятности в Николаеве, когда люди доведены были до отчаяния и вынуждены были и перекрывать трассы, и создавать неудобства просто жителям Николаева?». Поэтому, что нужно сделать. Есть несколько вариантов. Первый, который, я считаю, наиболее приемлемый, это всё-таки принять постанову Кабмина, у меня есть проект, который гласит о том, что первое: это снять вооружение, то есть демилитаризация крейсера, вооружение передать Министерству обороны, там есть определённое вооружение, которое сегодня может подойти на крейсер «Сагайдачный» и так далее. Второе: коробку нужно продать, потому что…

– Там часть вооружения ещё времён Советского союза, которые сейчас есть только в России, а у нас такие неоднозначные отношения, война. И вы говорите, что поставим вооружение на «Сагайдачный», а где мы будем брать орудия?

- Я сказал, что мы передадим в Министерство обороны, которое может быть использовано, в том числе и на крейсере «Сагайдачный». Потому что там есть такое же вооружение и сегодня его нечем ремонтировать. Если вы думаете, что там новое вооружение, то вы глубоко ошибаетесь. Дальше просто эту коробку нужно продать. Я не вижу другого пути. Есть путь сегодня, пусть будет постановление Кабмина, достроить его. Но я понимаю, что это нереально, он уже морально устарел и когда этот же проект был, было несколько крейсеров построено, в том числе один из которых крейсер «Москва», если я не ошибаюсь, который стоит сегодня на вооружении у России. По всем законам к этому крейсеру ещё должны были быть построены корабли сопровождения, что сегодня я считаю, нереально. На содержание этого крейсера сегодня уйдёт, наверное, половина бюджета Министерства обороны. Я разговаривал с министром обороны неоднократно и есть его указ о том, что нецелесообразна достройка этого крейсера.

– Вы видели, в каком он состоянии сейчас находится?

- Ну конечно, я же в Николаеве. Мы и поднимались на корабль. И снаружи, и внутри состояние не самое лучшее. Тем не менее, если до 2014 года у Министерства обороны был договор на обслуживание и ежегодно поступало порядка 6 миллионов гривен на его обслуживание. Если сегодня заводчане перестанут его обслуживать…, к слову, за свою работу они по сей день не получают деньги. На корабле есть абсолютно новая турбина, которую построил наш завод «Зоря»-«Машпроект», и которая сегодня стоит больших денег. Там сегодня тоже есть оборудование, которое нужно обслуживать. И если прекратить обслуживание, то я считаю, что это может быть и экологической катастрофой в городе. Когда спрашиваешь у министра обороны о ежемесячной оплате, а он говорит: «А он не наш. Ваш этот крейсер у нас не стоит на балансе». Это ответ, я считаю, не достойный министра обороны.

– Есть идея создать там музей. Как вы к этому относитесь?

– Я считаю, что неплохая идея, вот когда у нас всё будет хорошо, когда мы не будем знать, куда уже потратить деньги, тогда уже будем создавать музей. А сегодня нужно сначала просчитать, во сколько обойдётся нам этот музей. Для этого нужно передать это городу Николаеву. А за счёт чего погасить задолженность? После принятия этой постановы, о которой я говорю, этот проект есть у меня, который был разработан вместе с «Укроборонпромом». Концерн заявил, что в течение двух-трёх месяцев он в состоянии будет погасить полностью задолженность. Есть юридические нюансы, которые позволят «Укроборонпрому» найти деньги и погасить полностью задолженность. Вот вы знаете, когда это тянется годами, тут уже ситуация не улучшается. А мы просто затягиваем время. Всё равно нам придётся принимать решение. И я уверен, что решение будет именно то, которое я озвучил.

– А потенциальный покупатель есть для крейсера?

– Есть. Я сегодня считаю, что это Китай или Индия.

– Они уже выходили с предложениями?

– Они выходили гораздо раньше, несколько лет назад, но я думаю, что сегодня, если будет стоять вопрос, то есть специализированное предприятие «Укрспецэкспорт» и это их задача, они в этом профессионалы, пускай занимаются профессионалы.

– Все мы видим, что под стенами горсовета продолжается реконструкция Соборной площади. Многие люди говорят, что реконструкция не нужна, потратили бы деньги на дороги, некоторые говорят, что нужна. Как вы считаете, правильное ли решение направить довольно большой финансовый ресурс на восстановление площади?

– Я вообще не против реконструкции Соборной площади. Это раз. Но я как житель Николаева считаю, что нужно к бюджету города относиться, как к своему. Когда мы планируем семейный бюджет, мы расставляем приоритеты. То есть мы говорим: «Вот первое мы сделаем это, второе – там совершим какую-то другую покупку, и когда у нас всё будет хорошо, потом уже купим что-то такое, вот знаете, когда всё будет хорошо». Поэтому сегодня, общаясь ежедневно со своими избирателями, мне задают вопрос, и я спрашиваю мнение у людей, я ещё не встретил человека, который бы согласился с тем, что происходит. Я считаю, что нужно расставить приоритеты и сделать в первую очередь то, что интересует наших николаевцев, начиная от дорог в городе и заканчивая многим другим.

А потом, когда у нас будут отремонтированы крыши и не будут течь, когда у нас будут хорошие, классные дороги, потом мы соберёмся депутаты горсовета, горожане и скажем: «Что нам сделать ещё такого классного и прекрасного?». И сегодня в том состоянии, в котором была Соборная площадь, я считаю в нормальном была состоянии и нет сегодня крайней необходимости тратить 90 миллионов на её реконструкцию.

Тем более по случайному стечению обстоятельств тендер выиграли одесситы, по случайному стечению обстоятельств даже налоги не останутся в Николаеве и все эти деньги уйдут в Одессу. Сегодня наши строительные компании Николаева уезжают из региона, потому что тендера выигрывают опять же иногородние компании. То львовские компании, то одесские. Пусть попробует одна из наших компаний поехать в Одессу и выиграть тендер на реконструкцию улицы Дерибасовской. Я уверен, что найдётся сто законных причин, по которым ей откажут. И у нас всегда было, что всё-таки работы проводили у нас николаевские фирмы. Мы обеспечивали их работой. Я считаю, что это правильно.

Поэтому, самое главное – это расставить приоритеты. Реконструкция улицы Соборной для меня не приоритет. Для меня был бы приоритет, которого я три года добивался, это реконструкция улицы Потёмкинской. Я заставил сделать проект. Этот проект два года назад составлял где-то 80 или 82 миллиона. Я предлагал сделать в три этапа: от парка Народный сад до улицы Садовой, от улицы Садовой до улицы Пушкинской, и от улицы Пушкинской до кафе «Минутка». На перекрёстках поставить новые рельсошпальные решётки бесшумные, чтобы люди, которые живут на Потёмкинской, могли бы хоть нормально спать и отдыхать. Это раз. И второе: если бы мы её полностью сделали новой, а для этого есть все возможности, то мы бы разгрузили проспект Центральный и пустили бы транспорт по Потёмкинской. Вот это я считаю приоритет №1. Если бы это сделали, тогда, я думаю, все горожане нам бы сказали спасибо. А реконструкция площади Соборной, ещё раз хочу повторить, я считаю, что это не сегодняшнего дня. Тем не менее, «маємо шо маємо».

– Как вам сам проект визуально?

– Пусть оценивают его николаевцы, когда построят. Я считаю, что должен быть проект. Архитектурный конкурс, который якобы проводился, поэтому построят – посмотрим. Не могу сегодня в полной мере оценить будущий проект, как будет выглядеть Соборная площадь. Я бы на сегодняшний день, вот если бы не было реконструкции, я бы поставил на том месте памятник Грейгу, или спросили бы у наших историков, и нормально бы мы жили и с памятником Грейгу и без всякой реконструкции.

– Очень многие николаевцы задаются вопросом о том, что будет с Варваровским мостом. Потому что очень неоднозначная информация о нем поступает. И когда городской голова ушёл в вынужденный отпуск, он говорил, что вот-вот мост рухнет. Заказали один проект, что-то пошло не так, договор не подписали, объявили новые торги – договор тоже не был подписан, отменили торги. По вашему мнению, что нужно делать для спасения моста?

- Если мы полтора года будем проводить тендер на то, кто будет делать проект, то мы такими темпами действительно дождёмся какой-то, не дай Бог, катастрофы. Поэтому Варваровский мост, безусловно, нужно ремонтировать и он сегодня не в самом лучшем состоянии, хотя там критической ситуации на самом деле ещё нет. Тем не менее, я считаю, что пусть сначала закончат проект, чтобы мы знали окончательную сметную стоимость, пусть проект пройдёт экспертизу. И потом задача уже и моя как народного депутата, и коллег, которые будут в новом парламенте, добиться того, чтобы было софинансирование из Государственного бюджета. Потому что какие бы не были деньги у нас в местном бюджете, я считаю, что Варваровский мост – это та магистраль, в которой должно участвовать и государство. Не взирая на то, что децентрализация, есть деньги и так далее. Я собрал, если я не ошибаюсь, более 60-70 подписей народных депутатов, обратился к премьер-министру с просьбой, чтобы они взяли этот мост с нашего баланса на баланс государства. Получил отказ. Получил отказ и где-то понимаю это, потому что такие мосты не только в городе Николаеве. Например, когда я просил подписать моё обращение, сидит рядом со мной коллега, это депутат Куличенко Иван Иванович, бывший мэр Днепропетровска. И говорит: «Саш, я не подпишу твоё обращение, потому что у нас в Днепропетровске три таких моста, и мы их содержим. Поэтому чем Николаев лучше других?». И здесь мне парировать, на самом деле, было нечем. Тем не менее, подписи я собрал, послал, хотелось сделать доброе дело. Ответили отказом, поэтому задача народных депутатов нового созыва всё-таки убедить правительство, чтобы было софинансирование из Государственного бюджета. Я считаю, что это правильно. Но местные власти должны быть порасторопнее. Я разговаривал пока еще с министром, если я не ошибаюсь, Омеляном. Он говорил: «Дайте мне проект. Вы же понимаете, что государственные деньги могут быть использованы только на проекты, которые прошли экспертизу». Проекта по сей день я не видел.

– И тендер отменили.

– Абсолютно правильно. Поэтому, чем дольше мы будем отменять эти тендеры, тем состояние моста будет ухудшаться, а люди ждут. Если мы затронули этот мост, мне удалость добиться очередной субвенции из Государственного бюджета – 20 миллионов гривен пойдет на строительство дюкера в Варваровку, потому что сегодня 21 век и мы знаем, что в Варваровке нет воды. Это определенная победа. Также 5 миллионов из Государственного бюджета пошли на будущее строительство детского сада на ПГУ – микрорайон Соляные.

– Очень часто бывает так, что депутат привлек субвенцию на места, а места не в состоянии распределить их, вовремя принять и направить. Как вы можете прокомментировать действия местных советов, которые не всегда в состоянии быстро сработать и направить деньги, которые уже есть, на развитие региона?

– Вы знаете, это тот вопрос, который на самом деле болит, потому что каждый год сталкиваешься, когда приходит субвенция. Мне удалось за 4,5 года привлечь в город Николаев более 120 миллионов гривен. Когда это касается района, депутаты собираются хоть ночью. Знают, что им пришла субвенция. То есть, формально, по Бюджетному кодексу депутаты должны собраться и утвердить эту субвенцию. Раньше в Бюджетном кодексе было записано, что на субвенцию из Государственного бюджета депутаты должны обязательно выделить софинансирование в размере 3%. Учитывая то, с чем я столкнулся в городе Николаеве, я попросил своего коллегу из бюджетного комитета Александра Горбунова, который является депутатом от Кропивницкого, вместе с ним мы разработали правку и, чтобы знали и вы, и все депутаты городского совета, что в 2019 году в Бюджетном кодексе записано, что софинасирование не нужно. Ничего от вас не надо. Пожалуйста, соберитесь, поднимите руки и проголосуйте за ту субвенцию, которая пришла из Государственного бюджета.

У меня уже были случаи, когда к концу года из-за таких проволочек определенная часть субвенции уходила назад в Государственный бюджет. Если это местный бюджет, то он перераспределяется, потом депутаты городского совета имеют право распределить. Что происходит сегодня? Наконец-то депутаты городского совета перераспределяют что-то около 300 миллионов из денег 2018 года. Я считаю, что это не халатность, а преступление, на самом деле. Я не знаю, как воздействовать на это, и нет сегодня законных рычагов.

Но не надо сегодня играть в политику. Я понимаю, что в горсовете представлены многие партии и с уважением отношусь ко всем. Но когда это касается жизнедеятельности Николаева, дворов, наших николаевцев, то нужно отбрасывать политику, собираться и голосовать. Тем более, для этого от вас уже, благодаря нашей правке, ничего не надо. Соберитесь и проголосуйте. 5,5 миллионов у меня лежит субвенции с 2018 года по сегодняшний день, прошло полгода, мы бы уже освоили, мы бы сделали какие-то внутриквартальные подъезды, отремонтировали бы те же крыши и люди бы сказали: «Спасибо». Сегодня только это произошло. Не было времени? Нет желания? Так выйдите и скажите. Если и дальше это будет продолжаться, я буду вынужден обращаться к тем людям, которые ждут этих денег, приходить на сессию и просто разговаривать со своими депутатами, почему они не работают, почему не принимают законные решения. Это их полномочия и их обязанности.

– Одной из ваших идей было строительство объездной дороги так, чтобы грузовой транспорт не заходил в город и попадал в порты Корабельного района в объезд города. Сейчас на этой идее пытаются выехать ряд кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются по 128-му округу. Как вы можете прокомментировать ваше отношение?

- Честно говоря, не знаю, не читал. Раз вы говорите, значит это правда. Это действительно моя идея, я ее просто вынашивал, когда еще был депутатом городского совета, эта идея еще была покойного мэра Чайки, который хотел сделать объездную дорогу, чтобы транзитный транспорт, который идет в Корабельный район, мы знаем эту всю проблематику. Но тогда не получилось у Владимира Дмитриевича, потому что наткнулись на то, что там была распаеванная земля и была очень длительная процедура, мы не нашли выхода. Я этим занялся, занимаюсь этим больше года. Я сегодня назначен нашим бывшим уже губернатором главой рабочей группы, сопредседатель – Валентин Васильевич Гайдаржи. И что сегодня удалось сделать? Это уже мы собрали всех стивидоров, всех представителей портов, которые находятся в Корабельном районе. Мы сегодня уже заказали ТЕУ, которое на выходе изготовлена на 90%. Дальше будет изготовлен проект и это одна из первых задач, которой я займусь уже в новом парламенте, потому что, как и с Варваровским мостом, так и с этой объездной дорогой, за счет местных в данном случае, от областного совета, бюджетов, мы не сможем построить, потому что цена будет где-то в пределах 700-800 миллионов. Поэтому, эту задачу, безусловно, нужно решить раз и навсегда.

Я считаю, что это очень классная идея, а то, что сегодня кто-то на ней пытается пиариться, у меня не было ни одного помощника, никто из кандидатов, депутатов ко мне не обращался, все знают, я анонсировал, что я этим занимаюсь, ни одного предложения помочь мне не поступало. Поэтому, не знаю. Пусть это будет на их совести.

Если мы говорим о том, что еще нужно сделать, вы знаете, под номером один – объездная дорога, под номером один – детский садик, под номером один – я все-таки обязательно хочу добиться, чтоб новый парламент проголосовал за законопроект, который я перерегистрировал, который анонсировал и Борис Козырь, который позволит части денег, которые сегодня уходят в виде налогов от наших всех портов в Администрацию морских портов Украины, оставаться на местах, для того, чтобы хотя бы часть этих потерь мы могли компенсировать за счет этих денег. Чтобы оставалось на местах, на восстановление именно инфраструктуры, в частности, дорог.

– Это касается всех припортовых городов?

– Я почему думаю, что поддержат и депутаты других фракций и городов, потому что этот вопрос касается всех городов, где есть порт. И Одессы, и так далее. Это очень правильно, и вы прекрасно знаете, что через наши порты сегодня переваливаются более 30 миллионов груза в год. К нам ездит пол-Украины, компенсации за это мы никакой ни от кого не получаем. И это, я считаю, определенный дисбаланс и несправедливость, которую нужно обязательно решить, чтобы часть денег оставалось.

– Вы затронули тему строительства детского садика в микрорайоне Северный, что привлекли субвенцию. Куда она будет направлена и по вашей информации, как сейчас обстоят дела с этим проектом?

– Вы знаете, проект уже был изготовлен, один проект был изготовлен еще два года назад, потом был второй проект, потом один проект не понравился местным властям, пытались его переделать, вроде бы переделали. Сегодня, насколько я знаю, есть экспертиза одного из проектов, потом меняли дислокацию, то есть этот проект нужно было посадить на другое «пятно». Поэтому сегодня я уже очень хочу, чтобы в этом году хотя бы началось строительство. Потому что реально сегодня мы же понимаем, что микрорайон Северный – это один из тех районов, которые развиваются, там строятся новые дома, там живут много наших жителей. Там, как и в Варваровке, катастрофическая нехватка мест в детских садах.

– Насколько мне известно, за счет вашей субвенции, которую вы привлекли в регион, в Витовском районе, в Центральной части Николаева было обновлено освещение. Сейчас горожане жалуются на то, что в ночное время из трех фонарей горит один. Департамент ЖКХ объясняет это экономией электроэнергией. Как вы можете объяснить отношение городской власти к тому, что вы сделали, чтобы было светло, а городская власть экономит?

– Вы знаете, когда я привлек эту субвенцию, когда решил ее потратить, это касается и проспекта Героев Украины, это касается и Ракетной рощи, мы поставили там современное освещение, самые энергосберегающие лампы. А когда сегодня кто-то еще пытается и на этом экономить, пусть это будет на совести тех чиновников, которые отключают освещение. Со своей стороны мы сделали все. Если брать Ракетную Рощу, мы восстановили на некоторых улицах освещение, мы меняли столбы, которые устанавливали еще до войны, еще в 1936-м году, если я не ошибаюсь. Поэтому люди сегодня рады, довольны, потому что с тех времен к ним, во-первых, никогда не приезжал народный депутат, а сегодня еще есть и новое освещение.

– По вашему мнению самый эффективный министр в Кабинете министров за последние пять лет?

– Сложный вопрос, на самом деле, потому что для меня они, все-таки, все малоэффективны. Ожидали от этого Кабинета министров очень многие и мы в том числе, а получили то, что получили. Я не вижу ни в одной сфере, например, такого министра, которым можно было бы гордиться.

– А самый неэффективный?

– Я считаю, что это Ульяна Супрун.

– Из-за качества реформы?

– Из-за качества реформы, из-за ее деятельности, когда мы говорим, что сегодня нужна физзарядка с обливанием холодной водой и этим можно лечить все болезни... Вообще, пускай приедет и пообщается, людям это объяснит не через Facebook, а лично. Я на последнем своем брифинге пригласил Владимира Гройсмана в Николаев, и хочу, чтобы те новые министры, которые будут назначены... Я уверен, что так и будет делать, наверное, Президент, судя по тому инциденту, который был сегодня и до этого. Хочу, чтобы и новый Кабинет министров приезжал не на подготовленные встречи, которые готовят здесь губернаторы или служба губернатора. А приехал Президент не по тому маршруту, который подготовили, а по тому, который считает нужным. Если нужно подсказать, мы обязательно подскажем как народные депутаты, так и жители Николаевщины. И пускай заезжает туда, где масса проблем. И пускай Ульяна Супрун, если бы она приехала, поехала бы в какое-то село и рассказала бы про реформу. Когда у людей нет ФАПа, когда нет медсестры, врачей, и когда много чего другого нет. Я уверен, что новые министры будут приезжать, и мы их будем возить по тем незапланированным им встречам.

– Но на реформу необходимо какое-то время. Сейчас появились амбулатории в ряде районных центров.

– Там, где появились, там люди довольны. В селе Бармашово построили мы, к примеру. Там довольны. Но есть много-много недовольных, потому что мы объездили все села, мы ездим в те села, где живет 4 тысячи населения, мы ездим туда, где живет 211 человек. Там медицина и люди – это как антонимы, это как противоположности. Должна медицина идти к людям, а не люди искать медицину, как это происходит сегодня.

– Но то состояние, которое есть сейчас, это только сейчас сложилось или мы многие годы шли к этому?

– Мы многие годы к этому шли, но эта реформа не одна из самых-самых, но объективно нельзя сказать, что все там плохо, но то, что я слышу от людей, – довольных я не слышал.

– Как вы оцениваете первые шаги Владимира Зеленского?

- Абсолютно позитивно и правильно, я считаю, для человека, который никогда не был в политике, он делает правильные вещи. Очень хочу, как и мы все, чтобы у него все получилось. И уверен, что у него получится. Вы знаете, самая главная задача для него и для всех нас, чтобы в нашей стране наступил мир. Мы все знаем, что Владимир Зеленский сказал, что он для этого приложит все усилия и готов встать на колено, поэтому очень хочу, чтобы в нашей стране, как и все жители нашей Украины, получилось у нашего сегодняшнего Президента, чтобы в нашей стране, наконец-то наступил мир.

– Вы, будучи народным депутатом, в момент, когда Сенкевича отправили в отставку, вышли и публично высказали ему свою поддержу. Жалеете ли вы о своем шаге?

– Хороший вопрос. Я вам скажу, что действительно я был единственный народный депутат от Николаевщины. Меня пригласили люди, я вышел на площадь и открыто его поддерживал. Жалею или нет? На протяжении этого времени я всегда говорил Александру Фёдоровичу правду. Я с чем-то соглашался, были такие моменты, они и сегодня есть – начиная от Соборной площади, и заканчивая улицей Потемкинской, с которой я не согласен, я не согласен и с другими определенными моментами. Пусть оценивают его работу горожане, а я как народный депутат буду всегда ему советовать, буду предлагать и настаивать на тех вещах, которые будут первоочередными для Николаева.

– Есть советы, к которым он прислушивается? Что-то из того, что вы ему советовали, реализовано в Николаеве?

– Есть безусловно советы, к которым он прислушивается.

– Парк Победы. Не многие знают о том, что вы, будучи депутатом городского совета, сделали все для того, чтобы вернуть его в собственность, потому что он при бывшем мэре был сдан в аренду, если я не ошибаюсь, на 49 лет. Как вы оцениваете его нынешнее состояние?

– Парк Победы – это действительно моя победа. Я вам скажу, моя победа и моих единомышленников. У меня на это ушло 3,5 года жизни. Я лично присутствовал практически на всех судах, если я не ошибаюсь, я прошел 16 судов, дошел до самого высшего суда и, поверьте, даже вспоминать сейчас иногда... Кто только не приезжал и доходило до угроз, безусловно, до угрозы жизни, тем не менее я не сломился, шел вперед и в конечном счете добился того, что Парк Победы остался коммунальной собственностью. Если бы тогда не эта победа, у нас бы сегодня не было бы парка Победы, потому что по тому Генеральному плану, который был утверждён теми чиновниками городского совета, там был бы вдоль ПГУ огромный гипермаркет, там был бы коттеджный поселок, частный отель и так далее. Поэтому была победа.

А сегодня, к большому сожалению, у парка Победы удручающий вид. Это одно из предложений, я так же предлагал Александру Федоровичу: «Давай сделаем из парка жемчужину». И сегодня предлагаю. И надеюсь, что он меня услышит, я думаю, что мы с ним встретимся, еще раз обсудим. Я готов для этого привлечь и субвенцию, привлечь и опыт. Давайте сделаем как в Харькове, как некоторые парки в Киеве, потому что у нас нет сегодня такого. 48 гектар земли. Там можно сделать немыслимую красоту на самом деле, которая сегодня будет отдушиной для всех николаевцев. Я думаю, если мы это сделаем, там будет собираться половина Николаева, как минимум. Для меня это вопрос следующей каденции, в том числе. Чтобы реанимировать и сделать из парка Победы жемчужину.

– На территории парка находится так называемый спортгородок, который непонятно в чей собственности находится, и горожане по факту не совсем могут пользоваться тем, что там построено.

– Находится в собственности Министерства образования, которое сегодня не хочет передавать городу. Нужно будет переговорить с будущим министром образования, чтобы все-таки убедить их, чтобы они отдали городу и поставили точку. Рядом там находится плавбассейн, который Министерство образования передают в оперативное управление «могилянке». Поэтому, я считаю, что, как и плавбассейн «Зоря», они должны находиться в городской коммунальной собственности.

– Очень часто говорят: «Критикуя – предлагай». Вы очень негативно высказались по поводу медреформы, которая сейчас проходит. Возможно у вас есть какой-то выход из ситуации? Для маленьких сел.

– Что касается маленьких сел, мы сегодня не ждем уже, пока будут внесены изменения в законодательство, уже сегодня мы, скажем так, тестируем. Мы договорились с мобильными бригадами, договорились с классными нашими медицинскими специалистами и сегодня мы уже с выездными бригадами объезжаем практически все села. И это чисто профилактически – там присутствует и УЗИ, мы собираем анализы у жителей, есть и маммолог, некоторые другие врачи. Поэтому, не дожидаясь того, что будет завтра, мы сегодня уже пробуем вот такими методами все-таки доставить медицину на места, в те отдаленные села, которые не видели медиков уже очень давно.

Я надеюсь, что такой опыт перерастёт в определенный законопроект, чего бы очень хотелось. В последний раз я и сам выезжал в село Пересадовка. Поверьте мне, люди очень довольны, говорят огромное в очередной раз «Спасибо». Я поговорю с юристами, каким образом сделать это не разовой акцией, а на постоянной основе, чтобы такие выездные бригады мы могли делать не раз в год, а хотя бы с промежутком раз в квартал. Посмотрим, как это получится.

Уверен, что именно этот наш опыт и в дальнейшем принесет свои результаты. По крайней мере, по отзывам людей я не встретил ни одного человека, который сказал бы, что это плохо, все говорят: «Еще», каждый день мы получаем заявки: «Пожалуйста, приезжайте к нам». Поэтому это будет, возможно, один из законопроектов, которые будут моими действиями в следующем уже парламенте. Как и тот законопроект, о котором мы проговорили – мой законопроект есть сегодня в Верховной Раде, который касается судостроения, и я очень надеюсь, что следующий Парламент его все-таки рассмотрит и проголосует за него, что позволит реанимировать наши заводы. Пусть это будут небольшие корабли, пусть это будут не крейсеры, а, по крайней мере, какой-то малый тоннажный флот, который мы можем сегодня строить. И второе – наши заводы сегодня могут заниматься судоремонтом, в том числе.

– А какое вложение со стороны государства?

- Что нужно для судостроения? Это, как во всём мире, мы не должны выдумывать велосипед. Со стороны государства должна быть помощь в длительных и дешёвых кредитах. И этого будет достаточно. В своё время у нас был опыт свободной экономической зоны, я думаю, что он бы привёл к хорошим результатам. Но тогда Кабинет министров отменил эту норму, а только судостроение – это длительный процесс, и, вы знаете, не самое главное в этом секторе — это прибыль. Прибыль там никогда не была большой. Самое главное, что с запуском судостроения параллельно запускаются очень много отраслей.

– Сколько раз за последние пять лет вы пересекали границу Украины?

– Я не считал.

– За что вы можете ударить человека?

– Да, хороший вопрос. Если это касается… это личное, да, моей семьи.

– То есть за переход на личности?

– Я ещё раз говорю, когда касается моей семьи, когда касается в первую очередь моих детей и моей жены. Я готов пожертвовать тогда и статусом депутата.

– Что вы очень хотите приобрести, но не можете себе позволить?

– Да не такого на самом деле. Всё нормально, я доволен всем.

– За что хотели бы попросить прощения у николаевцев?

– Я бы не хотел, мне не за что просить прощения у николаевцев. Я бы хотел, может быть в очередной раз, сказать, что по определённым объективным, субъективным причинам мне не удалось построить в микрорайоне Варваровка детский сад, который я обещал в своей предвыборной программе. Я не хочу рассказывать о том, что этому предшествовало, просто мы не нашли участка земли. Но я уже знаю, как это сделать, и я уверен, что в следующей каденции мы обязательно это сделаем.

– Можете назвать точное число законопроектов вашего авторства и соавторства, которые были предложены для рассмотрения парламента?

– Я думаю, порядка шестидесяти.

– А за кого голосовали на президентских выборах?

– За Зеленского.

– Цель реформы? Результатом медицинской реформы должна стать страховая реформа или какая-то другая?

– Я считаю, что безусловно – страховая медицина. И не нужно выдумывать велосипед, сегодня нужно сделать то, что работает во многих странах и довольно успешно. Ну, безусловно, что самые социально не защищённые слои населения должны получать страховку за счёт государства.

– Нужно ли сделать русский язык вторым государственным?

– Я бы не трогал вообще тему языка. Потому что я считаю, что нет проблемы на самом деле в нашем государстве. И когда от выборов до выборов то защищают русский язык, потом украинский, это только разделяют нашу Украину. Наша Украина очень разноплановая. Есть Западная Украина, есть Центральная часть, есть Юго-Восток, в котором мы с вами проживаем. Поэтому, когда проголосовали за Закон «Про мову», я считаю, что мы отдалили день, когда наступит мир в нашей стране.

– Как вас называют ваши подчинённые?

– Сан Саныч. Ну, смотря кто. Не все, но в основном. Ещё Александр Александрович.

– Возможен ли быстрый мир с Российской Федерацией?

– Самая главная, наверное, задача №1 и я не верю, что это будет «раз» и это произойдёт. Я считаю, что сегодня Президент Зеленский, который сказал, что он ради мира готов на всё, я как парламентарий и как просто человек готов поддерживать его в этом направлении в любых начинаниях.

– Нужны ли миротворцы на Донбассе?

– Я считаю, что нужны безусловно.

– Путь в Европейский союз или внесоюзное государство?

– Мы идём, безусловно, в Европу, но вопрос, что быстро это не будет. И пока мы туда дойдём, когда у нас будет уровень жизни такой, как в Европе, посмотрим, что останется от Европы в тот момент.

– Нужна ли легализация игорного бизнеса?

– Я считаю, что нужна по той простой причине, что сегодня он есть, сегодня он существует. Игорный бизнес, кто бы что не говорил, это дополнительные поступления в бюджет. Нужно тогда или закрыть всё, что сегодня есть под видом государственных лотерей и так далее, или полностью его легализировать. Но при этом, я бы сделал так, как это сделано в некоторых других странах, это всё-таки отдельные зоны, чтобы не в городе, а за городом или специальные зоны для этого.

– А легализация проституции?

– Я считаю, что не нужна она.

– Вы за вступление в НАТО?

– Да.

– Нужны ли языковые квоты на телевиденье и радио?

– Я считаю, что нет.

– Верите ли вы в реальность «государства в смартфоне»?

– Нет. Я, может, более старшего поколения. Ну как в смартфоне? Может быть, меня кто-то переубедит в этом, и я изменю своё мнение.

– Как решить проблему плохих дорог?

– Да очень просто, на самом деле. Нужно просто расставить приоритеты, слава Богу, сегодня есть Закон про дорожный фонд, который позволяет планировать, и нужно просто поставить нормального менеджера. Я имею ввиду в первую очередь губернатора. Я бы очень хотел, чтобы следующий губернатор был наш земляк. Потому что, не хочу говорить сегодня ни плохо, ни хорошо ни о ком, но я считаю, что любой человек, который сюда приедет, всё равно не будет так болеть за наш город и за нашу область, как человек, который родился здесь и которого знают в Николаеве и на Николаевщине.

– Голосованием за какой законопроект вы гордитесь?

– Это не один законопроект, их несколько. Поэтому, сказать, какой конкретно, я бы так не стал. На самом деле, при всём плохом были и нормальные, хорошие законопроекты. В частности, я считаю, что закон о децентрализации, который дал всё-таки полномочия и позволил сегодня всем местным советам владеть бюджетом, сегодня 51,1% Государственного бюджета уходит на места и им распоряжаются на местах. Вопрос уже, как ими распоряжаются, ну это второй вопрос.

– Самый дорогой подарок супруге.

– Моя супруга – это самый дорогой для меня подарок в жизни. Сама она.

– Вы религиозны?

– Я хожу в церковь, ну чтобы сказать прямо так. Я хожу в церковь, когда мне вот что-то в душе такое «надо заехать». Я заезжаю вне зависимости от конфессии и провожу там определённое время.

– Вы за приватизацию больших государственных компаний?

– В принципе да, но всё-таки за исключением тех компаний, например, таких, как «Зоря»-«Машпроект».

– А за свободный рынок земли?

– Пока на сегодняшний день нет. По одной простой причине, и не потому, что у меня есть своё мнение, но я буду голосовать и пообещал это на своём избирательном округе, если будет этот закон внесён в Верховную Раду, думаю, что в скором будущем он будет. Поэтому я найду способ, чтобы услышать позицию всех моих избирателей, и как решат избиратели, так я и проголосую.

– Фраза, которой вы руководствуетесь по жизни?

– Жить в гармонии с самим собой.

– Продолжите фразу: «Хочу чтобы мои дети стали….»

– …успешными.

– Самая большая сумма денег, которую вам предлагали за ваш голос.

– Мне не предлагали деньги.

– Что предлагали?

– Ничего не предлагали.

– Чего вы боитесь больше всего?

– Я боюсь больше всего, и когда бываю в церкви, тоже об этом говорю сам себе и прошу Бога, чтобы дай Бог, чтобы мы через год встретились и с вами, и вообще, чтобы не было разочарования, и чтобы мы наконец-то сказали: «Да, действительно, мы наконец-то сделали правильный выбор в плане Президента».

– Сколько нужно спиртного, чтобы вы опьянели?

– Это зависит от компании.

– Поддержите ли вы возобновление ответственности за незаконное обогащение?

– Да, безусловно.

– Готовы ли вы сдать правоохранителям близкого человека?

– Нет.