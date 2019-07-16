Конституционный суд признал конституционным закон «Об образовании»

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Конституционный Суд признал конституционным закон «Об образовании».

Об этом сообщила министра науки и образовании Лилия Гриневич на своей странице в Facebook.

«Языковая статья закона Украины «Об образовании» признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять», - написала министр.

Конституционное представление по поводу новой редакции закона от 2017 года подали 48 народных депутатов, считая, что ряд положений закона «ограничивает права и свободы представителей нацменьшинств на обучение на родном языке».

Напомним, ранее Конституционный суд признал конституционным закон о декоммунизации.

Роман Свиридов

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