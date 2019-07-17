Зеленский в Николаеве: Президент начнет свой визит с трассы Н-14

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи в среду, 17 июля, с визитом в Николаеве, посетит несколько объектов.

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Известно, что Владимир Зеленский прилетит в Николаевский международный аэропорт, оттуда поедет на трассу М-14. После чего планируется визит на "Николаевский судостроительный завод" (бывший завод имени 61-го коммунара - ПН).

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09:42 По Адмиральской курсирует поливальная машина. Об этом у себя на Facebook написал николаевский журналист Игорь Арчибисов.

09:39 Улицу Адмиральскую между городским и областным советами «помыли».

09:31 Николаевский городской голова Александр Сенкевич не будет сопровождать Президента Зеленского во время его визита в город, так как находится в отпуске с 15 по 22 июля, который был заранее запланирован. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

09:24 Активные работы по уборке ведутся и на улице Адмиральской.

08:40 В центре города на улицах Никольской и Лягина, в районе областной налоговой, наносят разметку на пешеходных переходах.

Кроме того, на пересечении Спасской и Лягина в срочном порядке ремонтируют асфальт вокруг люков. Вдоль дороги ездит каток, а всю прилегающую территорию подметают. Стоит отметить, что на вышеупомянутый люк водители автомобилей жаловались неоднократно.

Напомним, в Николаеве во вторник, 16 июля приводили в порядок трассу, ведущую к Николаевскому международному аэропорту.

Напомним, в Борисполе в среду, 10 июля, Президент Украины Владимир Зеленский прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, который был осужден за разбой. До этого он, со словами, что «передавать «наверх» ничего не надо» и «это мычание уже вот тут стоит» отчитал глав четырех западных таможен и попросил их уволиться. Позже и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с постов руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен.

В субботу, 13 июля, Президент Владимир Зеленский в ходе совещания в Одесском морском торговом порту попросил главу ГФС Александра Власова уйти со своей должности, из-за того что тот не выполнил свое обещание. Кроме того, во время визита в Одессу Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать бизнесмена Андрея Андрейчикова главой Одесской областной госадминистрации и назначил конкурс.

Кроме того, Владимир Зеленский на совещании в Херсоне представил нового главу Херсонской областной государственной администрации. Им стал экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.