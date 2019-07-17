«Мощный сигнал николаевским корабелам», - нардеп Жолобецкий о решении Зеленского посетить Николаевский судостроительный завод

Народный депутат Украины Александр Жолобецкий поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за то, что одним из объектов для своего первого официального визита в Николаеве он выбрал «Николаеский судостроительный завод».

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

По словам нардепа, визит Зеленского – это «мощный сигнал» местным властям о проблеме завода.

«Посещение Президентом Украины Владимиром Зеленским «Николаевского судостроительного завода» (завод им.61 коммунара) во время своего первого официального визита в Николаев – это мощный сигнал николаевским корабелам о том, что вопросы судостроительной отрасли станут приоритетными для руководства страны. Лично я, без преувеличения, благодарен Президенту за такое знаковое решение в расстановке приоритетов, ведь в последние годы руководство центральных органов власти старалось десятой стороной обходить «Николаевский судостроительный завод» во время своих визитов в наш город, потому что никто не хотел вникать, а тем более серьезно работать над проблемой с заводом, которая тянется десятилетиями», - написал Жолобецкий.

Александр Жолобецкий отметил, что вопрос по задолженностям по заработной плате можно решить за несколько месяцев и высказал надежду, что после визита Зеленского этот вопрос решится.

«На самом деле, вопрос с задолженностью по заработной плате можно решить за несколько месяцев, приняв соответствующие постановления Кабмина и «Укроборонпрома», которые, к слову, были разработаны с моим участием, но где-то «подвисли». Сегодня есть юридические возможности, которые позволят «Укроборонпрому» найти деньги и погасить полностью задолженность перед людьми, которые уже многие годы борются за свои права. Уверен, что посещение Владимиром Зеленским завода, ускорит все процессы, запуска которых нам удалось добиться в прошлом году», - написал нардеп.

Кроме того, политик также высказал надежду, что Владимир Зеленский посетит крейсер «Украина» и задаст вопрос премьер-министру Владимиру Гройсману. Сам же нардеп видит решение проблемы о демобилизации крейсера.

«Есть несколько вариантов. Первый, который, я считаю, наиболее приемлемый, это всё-таки принять постановление Кабмина о снятии вооружения, то есть демилитаризация крейсера. Второе: коробку нужно просто продать», - написал Жолобецкий.

По словам нардепа, на крейсере стоит новая турбина от «Зори-«Машпроект», кроме того, сам корабль необходимо обслуживать, для чего до 2014 года поступало 6 миллионов в год.

«Уверен, что Владимир Зеленский найдет аргументы для того, чтобы ответственные лица все же сдвинули с мертвой точки ситуацию с единственным государственным судостроительным заводом в Украине и это будет мощнейшим импульсом к возрождению отечественного судостроения», - добавил Александр Жолобецкий.

Напомним, Владимир Зеленский с визитом находится в Николаеве 17 июля. Известно, что он прилетит в Николаевский международный аэропорт, который станет его первым объектом для визита. После чего он посетит «Николаевский судостроительный завод», где, вероятно, пройдет закрытое совещание.

Напомним, что по словам генерального директора ГК «Укроборонпром» Павла Букина, задолженность по зарплате перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. завод имени 61-го коммунара) начнут выплачивать до конца весны.

Также напомним, что в Киеве 27 ноября на концерне «Укроборонпром» состоялось второе заседание рабочей группы по решению вопроса задолженности по зарплате перед работниками «Николаевского судостроительного завода» (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Позже сообщалось о том, что один из комитетов Верховной Рады поддержал проект решения, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета министров Украины, о демилитаризации ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»), что позволит начать выплаты по задолженности заработных плат перед работниками «Николаевского судостроительного завода». Однако Кабмин не принял решение по крейсеру «Украина» из-за Минобороны – еще не подготовлены документы.

По состоянию на начало декабря задолженность по зарплате в Николаевской области достигла почти 103 миллионов гривен.

Также сообщалось о том, что ранее в «Укроборонпроме» заявили, что деятельность ГП «Николаевский судостроительный завод» парализована из-за отсутствия решения правительстванасчет ракетного крейсера проекта 1164 (крейсера «Украина»).

В итоге стало известно, что концерн «Укроборонпром» не планирует погашать задолженность по зарплате перед работниками «завода и надеется на то, что Правительство возьмет на себя процесс выведения завода из кризисной ситуации.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку. Однако, в четверг, 30 мая Верховная Рада провалила отставку Владимира Гройсмана.