Президент Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться – тот пообещал написать заявление сегодня

Исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область заявил, что напишет заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Николаевского аэропорта.

На вопрос одного из журналистов Боню о том, что он ранее заявлял о нежелании работать с Владимиром Зеленским, и.о. главы ОГА ответил следующее.

– Я сказал, что не планирую, - сказал Бонь.

В ответ на это Президент Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении.

Зеленский: Так и напишите заявление. Бонь: Не вопрос. Зеленский: Все, порешали. Бонь: Если нужно написать заявление об увольнении по собственному желанию, я его сегодня готов написать. Зеленский: Договорились.

Помимо этого, Зеленский заявил, что у него пока нет подходящей кандидатуры на должность главы Николаевской областной государственной администрации.

Напомним, что 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.