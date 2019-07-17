Президент Зеленский во время визита на Николаевщину предложил и.о. главы ОГА Боню уволиться – тот пообещал написать заявление сегодня

Исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Николаевскую область заявил, что напишет заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из Николаевского аэропорта.
На вопрос одного из журналистов Боню о том, что он ранее заявлял о нежелании работать с Владимиром Зеленским, и.о. главы ОГА ответил следующее.
– Я сказал, что не планирую, - сказал Бонь.
В ответ на это Президент Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении.
Зеленский: Так и напишите заявление.
Бонь: Не вопрос.
Зеленский: Все, порешали.
Бонь: Если нужно написать заявление об увольнении по собственному желанию, я его сегодня готов написать.
Зеленский: Договорились.
Помимо этого, Зеленский заявил, что у него пока нет подходящей кандидатуры на должность главы Николаевской областной государственной администрации.
Напомним, что 26 июня в Администрации Зеленского ответили, что у них пока нет кандидатов на должность губернатора Николаевщины. Позже секретарь инвестиционного совета Арахамия решил спросить у пользователей соцсети, кого они видят главой Николаевской ОГА.