«Докажите, что вы - украинка»: Зеленский ответил главе Николаевского облсовета Москаленко на то, что она называла его «малороссом»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Николаевского областного совета Виктории Москаленко, которая до президентских выборов его называла «малороссом», и попросил Москаленко доказать, что она – украинка.

Об этом Зеленский сказал во время визита на «Николаевский судостроительный завод» в среду, 17 июля, отвечая на вопрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Президенту задали вопрос, заявляли ли ему сегодня о намерении уйти в отставку люди (в том числе и глава облсовета Москаленко, сопровождающая главу государства во время визита), которые ранее были его оппонентами и утверждали, что не видят его на посту Президента. Зеленский ответил, что к критике относится положительно.

– Я вообще к критике нормально отношусь. Я живой человек, я сам критиковал, поэтому я считаю, что это нормально. Но я не знаю Викторию, я не знаю, кто это такая. Виктория со мной сегодня познакомилась первый день, - сказал он.

Зеленский задал Москаленко вопрос, чем он ей не нравится. На это Москаленко ответила, что он работает в рамках закона.

Тогда одна из журналисток сказала, что ранее Виктория Москаленко назвала Зеленского «малороссом», после чего Президент обратился с ней с уточняющим вопросом, действительно ли это имело место.

– Я так не считаю. Просто на тот момент поддерживала Порошенко, – ответила Москаленко Зеленскому.

Тогда глава государства в ироничной форме сказал, что, по ее мнению, «тогда был малороссом, а сейчас исправился». На это глава облсовета ответила, что у нее есть право выражать свое личное мнение.

– Придется вам выживать со мной, с малороссом? – обратился к ней Зеленский. – Нет. Я думаю, что вы докажете, что вы не являетесь малороссом, поэтому мы будем работать… - ответила ему Москаленко. – Главное, чтобы вы доказали, что вы..., – сказал он ей. – Я с 2014 года была против Януковича режима.. - сказала глава облсовета. – Молодец. Януковича уже нет. Сейчас мы говорим обо мне, о малороссе. Так вот, давайте с вами договоримся, что это ваша задача доказать, что вы украинка, - предложил Зеленский.

После этого Зеленскому задали вопрос еще и о командующем ВМС Украины Игоре Воронченко, также присутствующему на встрече, который ранее записывал видеообращение к кандидатам в Президенты, на то что тот удивленно спросил:

– Что я сказал? Что я сказал против?

Отметим, что еще накануне выборов Президента глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко в комментариях в социальной сети Facebook призывала Зеленского снять свою кандидатуру с выборов Президента, а также назвала его малороссом.