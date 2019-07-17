«Рано говорить. Решим после парламентских», – Президент Зеленский о досрочных местных выборах

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о досрочных выборах в местные советы говорить пока рано.

Об этом он заявил, в среду, 17 июля, в ходе своего визита в Николаевскую область.

— Рано говорить. Давайте пройдем эти выборы. Может, это слишком много выборов для людей в такой короткий промежуток времени. А может и нормально. Решим после выборов, - заявил Президент.

В тоже время он считает, что местная власть многих городов Украины нуждается в перезагрузке.

Напомним, что большинство жителей Николаев выступают за проведение досрочных выборов в местные советы после проведения парламентских выборов.

Julia Davudenko

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