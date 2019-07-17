Человек олигарха Коломойского стал новым «смотрящим» за Центрэнерго, – СМИ

В июне Виталий Кропачев потерял статус неофициального куратора государственного энергетического сектора. Теперь это место занимаетдругой донецкий бизнесмен – Виталий Беляков.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники на рынке.

На общегосударственном уровне имя Белякова неизвестно, но зато его хорошо знают в Донецке. В конце 90-х - начале 2000-х Беляков был бизнес-партнером (по «Донбасспромсервис» и «Угольтранс») Эдуарда Бондаренко - сегодняшнего бизнес-партнера депутата БПП Максима Ефимова, с которым они совместно владеют «Донбассэнерго».

С 2010 года вплоть до бегства семьи экс-президента Виктора Януковича в Россию Беляков возглавлял ассоциацию Донбасский рассчетно-финансовый центр (ДРФЦ). Именно через эту структуру, как отмечает издание, Александр Янукович (старший сын беглого президента) контролировал группу углеобогатительных фабрик на Донбассе.

- Из ДРФЦ Беляков уходил с конфликтом. В ДНР он не въездной. Последние несколько лет он жил в Крыму, потому что считал, что в Киеве на него заведут дела. Возвращение Белякова санкционировал Игорь Коломойский, - утверждает собеседник издания из Министерства энергетики.

Сам Коломойский свою причастность к «назначению» Белякова «смотрящим» отрицает.

- Я Белякова никогда не видел. Такую фамилию впервые слышу, - заявил он.

Прямых доказательств связи Белякова с Коломойский нет.

«Тем не менее, есть факты, которые свидетельствуют о том, что выгоду от «отставки» Кропачева сейчас получает преимущественно группа «Приват», - говорится в статье.

Это видно на примере изменений условий работы государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

1 июля исполняющим обязанности главы правления «Центрэнерго» стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы «Приват». В этом списке Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, Днепразот, Покровский и Марганецкий ГОКи.

Напомним, окружение нардепа от «БПП» выиграло более ₴250 миллионов «Центрэнерго» на сопровождение импортного угля.