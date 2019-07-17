Кандидаты в губернаторы. Обращение к президенту

Президенту Украины

В.А. Зеленскому

от депутата Николаевского городского совета

А.Г. Дюмина

Уважаемый Владимир Александрович!

Я являюсь Вашим убежденным сторонником, не только сам голосовал за Вас на выборах Президента Украины, но и призывал сделать это всех николаевцев: одних убеждал в личных беседах, других — с помощью средств массовой информации, телеэфиров и интернет-изданий.

Мне импонирует Ваш подход к управлению государством, ваше стремление к справедливости и доброжелательное отношение к простым украинцам, вне зависимости от их этнического происхождения, профессии, уровня достатка, наконец, родного языка. Мы разные, но все мы украинцы по духу, и главное для нас — свобода. Так повелось еще со славных времен запорожского казачества.

Настало время наводить порядок, и в Николаевской области — особенно. Я вправе заявить об этом, поскольку хорошо знаю о чем говорю. Я коренной николаевец, здесь жили мои предки, сам я прожил на этой земле всю сознательную жизнь и уезжать отсюда никуда не собираюсь. Несмотря на кривотолки (люди, хоть сколько-нибудь известные, всегда являются объектом сплетен — Вы сами прекрасно об этом знаете), добавлю, что я с криминалом не связан, не судим и никогда не привлекался к уголовной ответственности. Всю жизнь зарабатывал честным трудом, после обретения Украиной независимости создал ряд предприятий, предоставил стабильную работу многим сотням жителей Николаевщины.

Я, как депутат Николаевского горсовета и общественный деятель, знаю местную власть и снаружи, и изнутри. Мне действительно обидно за родной край, ведь вся критика в адрес регионального руководства, которая прозвучала во время Вашего визита в Николаев — справедлива. В последние годы область оказалась в руках высокопоставленных «десантников» из других регионов, для которых Николаевщина — лишь эпизод в биографии, одна из записей в трудовой книжке: сегодня приехал порулить, а завтра — уехал, и, как говорится, дело с концом.

Это привело к неэффективной работе региональной власти, утрате нитей управления, принятию необдуманных решений, бесконечному популизму и склокам местных политиков, чиновников и депутатов. Результат — последние места в общеукраинских рейтингах социально-экономического развития, упадок инфраструктуры, разрушенные дороги, признанные даже руководством «Укравтодора» худшими в Украине.

Положение нужно срочно исправлять, а для этого необходимо обеспечить дееспособное и эффективное руководство областью. Во время встречи в николаевскому аэропорту Вы признались, что пока окончательного решения по главе облгосадминистрации у Вас нет. И заявили: «Дайте менеджера, отберите 5-7 человек».

Я готов выполнить Вашу просьбу и назову пять человек, которые являются достойными кандидатами на пост руководителя области. В основном это сравнительно молодые, но опытные люди, немало добившиеся в жизни. А главное — все они патриоты Украины и не «парашютисты», а николаевцы, и потому знают о проблемах региона не понаслышке.

Итак...

Андрей Алексеевич Вадатурский, народный депутат Украины. Это эрудит, человек энциклопедических знаний, получивший блестящее образование в Европе. Вместе со своим отцом, Героем Украины Алексеем Вадатурским, создал огромную компанию «НИБУЛОН» - ведущего отечественного сельхозтоваропроизводителя и экспортера зерновых культур. «НИБУЛОН» у николаевцев ассоциируется с честным и стремительно развивающимся бизнесом, наполняющим бюджет, с привлечением современных инноваций, развитием логистической инфраструктуры и экспортного потенциала страны, привлечением в Украину миллиардных потоков валюты. «НИБУЛОН» - это возрождение украинского судостроения, полномасштабного речного судоходства, включая пассажирские перевозки по Днепру и Южному Бугу. А на своем избирательном округе А.Вадатурский является эффективным депутатом, который не на словах, а на деле помогает избирателям.

Александр Федорович Сенкевич, молодой (на пять лет младше Вас) и амбициозный городской голова Николаева. К нему можно относиться по-разному, но он никого не оставляет равнодушным. Это человек, который всегда стремится вперед: временами наталкивается на стену непонимания, ошибается, набивает шишки, но целенаправленно и упорно идет вперед. Я смотрю на него, как прагматик — он разумен и обучаем, это хозяйственник и политик, у которого безусловно есть будущее.

Александр Андреевич Омельчук, заместитель городского головы Николаева, отвечающий за энергоэффективность городского хозяйства. Это грамотный и образованный молодой человек, создавший себя сам. Он начинал с нуля, еще студентом успевал заниматься и предпринимательством, и общественной деятельностью. Был активным депутатом городского совета, очень много сделавшим и для своего округа, и для города в целом. Сейчас результат его работы как чиновника тоже виден всему городу — энергомодернизация жилья и объектов социальной инфраструктуры. Подчиненным ему департаментом разработана и внедрена масса вариантов для жителей города, как им минимизировать расходы на тепло, газ и электроэнергию. Для этого привлекаются разные источники финансирования — от бюджета до средств международных организаций.

Владимир Петрович Янчук, кандидат экономических наук. Работал начальником областного управления земельных ресурсов, начальником управления Госкомзема в Николаевской области. Грамотный госслужающий, который досконально знает Николаевщину — от областного центра до её самых удаленных и Богом забытых уголков. Работал в сфере, которая ассоциируется с коррупцией, но при этом не потерял лицо, в криминале не замешан, взяток не брал. Это законник в лучшем смысле слова, за что и поплатился при власти В.Януковича: тогдашнее руководство области всячески его третировало вплоть до обвинений в «хохляцстве», заставило уйти с работы. Закономерный результат — фальсификация документов на права собственности через Центры предоставления админуслуг, захваты земли, постоянные «битвы за урожай», но только несколько иного плана — между селянами и рейдерами. Останься тогда В.Янчук на своей должности, такого беспредела не случилось бы. Уверен, что ему, как профессионалу, нужно возвращаться в сферу госуправления.

Артем Александрович Ильюк, народный депутат Украины по городу Николаеву. Он популярен у николаевцев, которые несколько раз избирали его своим представителем в парламенте, пользуется авторитетом в регионе и за его пределами, очень много сделал для областного центра.

К сожалению, я уже не молод, но зато обладаю огромным житейским опытом. С высоты прожитых лет каждому из названных выше людей я даю искреннюю оценку и убежден, что они смогут эффективно руководить областью. Поверьте, это не мои «кореша», которых я хочу «продвинуть» во власть, они представляли и представляют разные политические силы, некоторых я беспощадно критиковал, с некоторыми конфликтовал в силу разных обстоятельств. Но объективно, положа руку на сердце, скажу: каждому из них можно доверять, ни один из них не подведет, ни за одного из них не будет стыдно. Да, они допускали ошибки. Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, разве не правда?

Владимир Александрович, как Вы и просили, я предоставил Вам список опытных, честолюбивых, работоспособных, честных и порядочных людей. Решение принимать Вам, но я надеюсь, что Вы прислушаетесь и к моему скромному мнению, и ко мнению других николаевцев.

С уважением

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета четырех последних созывов,

Почетный гражданин города Николаева,

член Национального союза журналистов Украины.