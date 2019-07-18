Ольга Покровская: А был ли подкуп?

Представители гражданской сети «Опора» обвинили Ольгу Покровскую, кандидата в народные депутаты по 127 и.о. в подкупе избирателей. Мотивировали они это тем, что в соцсетях был выставлен пост на официальной странице Покровской, где объявляется конкурс для талантливой молодежи от компании «Business Reggency Group», а также - выставлены благодарности от людей.

Об этом сообщает пресс-служба Ольги Покровской.

Программа поддержки малообеспеченных семей и семей с особенными детьми действительно действует. Но – она работает уже не первый год, и – по всей Украине. Ежегодно летом, сотни семей со всей страны оздоравливаются на море благодаря этому проекту. В этом году, кроме семей из Николаевской области, кстати, отдыхали дети из интернатов Одессы, и что теперь - приписывать Покровской подкуп избирателей-одесситов?

Учитывая общественно-благотворительный бэкграунд Ольги, ей удается найти меценатов, которые готовы помогать людям. Как отмечает Покровская, она занималась детьми с инвалидность, занимается и будет заниматься. И никакие заказные наезды на нее, в разгар избирательной кампании, не помешают это делать.

- По поводу конкурса - лично я никого на море на отправляла, деньги на это не выделяла, ни личных, ни из своего избирательного фонда. Мы просто запостили в соцсетях пост о том, что есть такой замечательный конкурс от представителей бизнеса из «Business Reggency Group». Я уже больше 11-ти лет в благотворительности, и могу сказать - очень здорово, что есть предприниматели, которые занимаются меценатством. Результатов конкурса еще нет, и выбирать будут победителей сами организаторы. Вот какая ситуация была с отдыхом, о котором заявила «ОПОРА». Отмечу, что то, что называют агитацией за меня – было исключительно инициативой самих людей. Я не рассказывала об этом, не пиарилась, не давала интервью в СМИ. А о том, что помогла сотням детей инвалидов с Николаевского района впервые увидеть море – даже запретила говорить вообще. Активисты это могут подтвердить. Моя пресс-служба не выставила ни единого поста по этому поводу. Кстати, сама поездка была под угрозой срыва – транспортные компании, по указке моих конкурентов, как передавали наши активисты проекта, пытались сорвать мероприятие - и просто не вышли на маршрут в день события. Как результат - родители на руках, под знойным палящим солнцем держали детей-инвалидов. И тут у меня вопрос - есть ли совесть у тех людей, которые стоят за этим? Можете давить на меня, на мою репутацию, но причем тут дети? И не просто дети - а малыши с особенными потребностями.

И меня одновременно волнует другой вопрос – почему вышеназванная гражданская сеть не обращает внимание на действия других кандидатов в нардепы? К примеру, была ли реакция «Опоры» на то, что грантовый фестиваль уличных культур, который проходил в Николаеве 23 июня, также агитировал за действующего нардепа Бориса Козыря, который обещал специальный призы от себя в размере 5 тысяч гривен? Отрегиагировали ли на постоянное использование своего служебного положение и пиар на футбольных полях кандидата Александра Пасечного? И почему нет реакции на то, что программа государственного льготного кредитования “теплый дом” активно позиционируется, как личное достижение Игоря Дятлова?