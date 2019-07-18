Депутат Дюмин написал обращение к Президенту – он представил свой список кандидатов на должность главы Николаевской ОГА

Анатолий Дюмин Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин составил шорт-лист кандидатов, которые могут, по его мнению, претендовать на должность главы Николаевской ОГА.

Об этом говорится в его блоге на «Преступности.НЕТ».

Напомним, что во время визита в Николаев Зеленский попросил предоставить ему шорт-лист с кандидатами на должность главы ОГА.

Дюмин пишет, что является убежденным сторонником Зеленского и «настало время наводить порядок».

«Вся критика в адрес регионального руководства, которая прозвучала во время Вашего визита в Николаев – справедлива. В последние годы область оказалась в руках высокопоставленных «десантников» из других регионов, для которых Николаевщина – лишь эпизод в биографии, одна из записей в трудовой книжке: сегодня приехал порулить, а завтра – уехал, и как говорится, дело с концом. Это привело к неэффективной работе региональной власти, утрате нитей управления, принятию необдуманных решений, бесконечному популизму и склокам местных политиков, чиновников и депутатов. Результат – последние места в общеукраинских рейтингах социально-экономического развития, упадок инфраструктуры, разрушенные дороги, признанные даже руководством «Укравтодора» худшими в Украине», - заявил Дюмин.

В свой список он включил пять человек:

Андрей Вадатурский – народный депутат от «Блока Петра Порошенко».

Александр Сенкевич – мэр Николаева.

Александр Омельчук – вице-мэр Николаева.

Владимир Янчук – бывший начальник областного управления земельных ресурсов.

Артем Ильюк – нардеп от «Відродження».