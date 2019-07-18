В новый парламент проходят пять партий - рейтинг «Слуги народа» вырос, - опрос

На досрочных парламентских выборах, которые пройдут в Украине 21 июля, 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», проведенного 13-17 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий остается партия «Слуга народа», которую готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер «Оппозиционная платформа - За життя» (10,5 %), «Европейская Солидарность» (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и «Голос» (5,9%).

Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,8%, «Оппозиционный блок» - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Отметим, по сравнению соцопросом, проведенным Социологической группой «Рейтинг» 29 июня - 3 июля, значимо вырос рейтинг партии «Слуга народа» - с 47,0% до 49,5%.

Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 13-17 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Напомним, согласно данным опроса ОО «Центр аналитических исследований» в Николаеве всего две политсилы набирают больше 5% голосов горожан – лидирует «Слуга народа».