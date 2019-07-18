«За кулисами» с Игорем Дятловым: Если в Раду пройдут только «новые лица» без опыта, она может превратиться в Николаевский облсовет

В постоянном движении жизни, слишком многое остается за кадром. Чем руководствуются люди, когда они принимают те или иные решения? Как они относятся к тому, что происходит в стране, в которой они живут? Каких принципов придерживаются?

Попробует получить ответы на часть вопросов программа «За кулисами». Первая часть выпуска программы – поиск аргументов, которыми руководствуется человек делая выбор, а вторая – блиц-опрос.

«За кулисами» может оказаться любой желающий, кто не побоится в течении часа разобраться, что на самом деле для него важно. Мы же выберем самое интересное и поделимся с вами. Текстовую, расширенную версию беседы, можно будет найти на сайте «Преступности.НЕТ».

Выборы... Зачем люди идут в народные депутаты? Кого считают своим наибольшим конкурентом по округу? Чей Крым? Что происходит на Донбассе? Чего больше всего боится кандидат в нардепы? Сколько спиртного нужно гостю программы, чтобы он опьянел? На эти и еще десятки других вопросов уже ответили первые гости, побывавшие «За кулисами».

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«За кулисами» побывал глава фракции «Оппозиционный блок» в Николаевском городском совете Игорь Дятлов. Что стало финальной точкой при принятии решения идти в народные депутаты Украины? Почему баллотируется от 127 округа и идет самовыдвиженцем, а не от партии? Чего боится Игорь Дятлов? Чей Крым? Что происходит на Донбассе? На эти и многие другие вопросы дал ответы гость программы «За кулисами».

– Вы упорно уходили от ответа на вопрос, пойдете ли вы на эти выборы. Сейчас вы кандидат. Можете сказать, что стало финальной точкой в принятии этого решения?

– В первую очередь, на протяжении этих пяти лет мы видели, что народные депутаты Украины неоднократно говорили о том, что будет меняться законодательство и вообще будет меняться система выборов. От многих мы даже слышали, что будет меняться система государственного управления. Но также мы видели, особенно на президентских выборах, что есть большой запрос на новые лица. К сожалению, есть небольшая манипуляция. Когда говорят, что есть запрос на новые лица, это не значит, что люди хотят видеть в парламенте только новые лица без опыта работы. Люди в 2015 году поддержали меня на выборах мэра города, и их было больше 60 тысяч человек. Люди увидели ту программу, с которой я шел и результат её реализации. И всё это сподвигло меня к тому, что нужно идти в Верховную Раду Украины и не просто баллотироваться как кандидат, а идти с конкретной программой, с которой я и пошел.

– Многие до последнего думали, что вы пойдете по 128-му округу, а в конечном итоге вы подали документы как кандидат по 127-му округу. Почему так?

– Я бы не хотел делить город Николаев на округа, но так уж исторически сложилось что в Ингульском и Корабельном районе наша программа более активно работала и складывалось впечатление, что, возможно, мы пройдем именно по этому округу. Но, побывав в Очакове и Николаевском районе, мы увидели, что там тоже знают нашу программу «Тёплый дом», и там тоже хотели бы, чтобы их бюджетная сфера – сады, школы и больницы – были подключены к этой программе. А для того, чтобы эта программа работала на территории Николаевской области (а в наших мечтах и на территории всей Украины), для этого нужно, чтобы эта программа была принята на уровне Верховной Рады Украины.

Игорь Дятлов – Вы депутат Николаевского городского совета, следовательно, можно сделать вывод, что вам более близки и знакомы проблемы города. А округ, по которому вы баллотируетесь, включает и районы: Очаковский, Николаевский. Насколько вы понимаете то, что нужно для решения проблемы этого округа в целом?

– Конечно, в определенном смысле это вызов для меня и моей команды. Мы уже не раз доказывали, что готовы идти на самые серьёзные испытания, и жители близлежащих районов, сел – это такие же жители, как и мы. Они тоже на встречах, которые мы успели провести, хотят защиты. У них элементарные вопросы, которые требуют простых решений. Но нет тех депутатов, которые бы смогли их защитить.

– Вы сказали, что сейчас у народа Украины запрос на новые лица. Считаете ли вы себя новым лицом, учитывая, что вы много лет во власти?

– С чего вы решили, что я много лет во власти? Я был во власти всего 4 года. И за это время, находясь в «провластной» команде, я не был руководителем. Я был в команде. И просто руководил областным советом.

– А вы не считаете городской совет властью?

– Я в городском совете нахожусь в оппозиции.

– Но вы всё равно принимаете решения, которые имплементируются в жизнь. Голосуя «За», вы же являетесь властью, принимая какое–то решение?

– Мы являемся депутатами городского совета, которые поддерживают те или иные программы. Но реальная власть сегодня – это глава администрации того же Заводского района, которому мы выделяем средства для того, чтобы он навёл здесь порядок. Или, к примеру, в тех же Лесках отремонтировал внутриквартальные проезды, а он этого не делает.

Департаменту жилищно–коммунального хозяйства выделяются сотни миллионов гривен, а результатов от этой работы мы не видим. И я могу привести десятки, а то и сотни таких примеров. Потому я не согласен с тем, что депутат городского совета – это представитель власти. Представитель власти в городе сегодня – это мэр и его так называемая команда. А депутаты горсовета больше несут функцию контроля. Они проверяют предложения власти, смотрят, стоит ли туда давать ресурс, а потом контролируют, каким образом этот ресурс используется. Поэтому у нас такие длинные сессии. Поэтому мы на каждой сессии задаем вопросы представителям сегодняшней городской власти. Ресурсов много, вопрос – куда вы их деваете?

– Какие три законопроекта, в случае попадания в Верховный Совет, вы предложите на рассмотрение?

– Первый – это, конечно же, вопрос, связанный с программой «Тёплый дом». Это центральная часть моей избирательной кампании. Если говорить о проблематике округа, то она очень большая. И решить её тремя законопроектами сложно. Но, опять же, поездив по нашим дорогам, мы видим, что проблема дорог есть не только на 127–ом округа. К сожалению, это стало такой тенденцией, что в Николаевской области – одни из худших дорог. И просто обещать, что будут сделаны дороги – это не совсем честно по отношению к избирателям. Мы должны предлагать механизмы, с которыми у местных властей были бы ресурсы для того, чтобы делать дороги.

– У вас есть понимание того, каким этот механизм должен быть?

– Прошлая власть запустила механизм децентрализации и активно по этому поводу пиарилась, показывая, что, якобы, объединившись, громады получили больше возможностей. Но это не совсем так. Они объединились, но наполняться ресурсами в больших объемах они от этого не начали. Из–за децентрализации, например, в больших сёлах, где проживают несколько тысяч человек, в результате кабальной медицинской реформы были закрыты медицинские заведения. Да, есть отдельные громады, которые, имея финансовый ресурс, смогли сохранить медицинские учреждения хоть в каком–то минимальном варианте. Но представить, как 20–30 километров человека с повышенным давлением, инсультом или инфарктом будут везти по этим ужасным дорогам – невозможно. Я считаю, что сегодня роль местных громад и самоуправления должна быть не только на бумаге и не только во время выборов. В первую очередь, законопроекты должны быть такими, чтобы ресурсы, которыми обладает регион, работали на этот регион. Неужели мы заслуживаем того, чтобы наши порты, которые работают на территории Николаева, были всего лишь филиалами администрации портов, которая находятся в Одессе? Дороги разбиваются наши, а средства уходят в Одессу. Это как пример.

– Но с децентрализацией у местных советов появилась возможность устанавливать свои сборы. То есть они, по идее, должны были научиться пополнять свой бюджет. Неужели единственная проблема децентрализации в том, что все передали и на местах должны сами всё решать?

– С каждого купленного литра бензина мы все с вами платим специальный налог на дороги. Только где эти дороги? Мы стали меньше ездить? На наших дорогах машин с каждым годом всё больше. В Николаеве уже появляются пробки. А куда уходит налог? Он остается в Николаеве? Или в области? Нет. Он уходит в Киев. И потом централизованно распределяется по какому–то принципу. И мне не понятно, почему по этому принципу Николаевская область – одна из худших в Украине. У нас меньше всего ездят?

– Возможен момент с незаконными заправками, которые эти налоги не перечисляют.

– Количество этих незаконных заправок не влияет на рынок. Законных достаточно. Но вопрос в другом, что всё равно средства, которые собирают для ремонта дорог, остаются в Киеве, а не у местных громад. В городе Очакове тоже есть порт, даже два. Точно также ходит транспорт и точно также убивает дороги. И на вопрос местной громаде, сколько средств они получили по дорожному фонду, вам ответят: «Практически ноль».

– Оппозиционный блок, в частности вы, выступали против того, чтобы перераспределять такое количество финансов, как это было сделано на последней сессии. Вы также говорили о том, что необходима приоритетность перераспределения средств. Вместе с тем, на сессии, когда перераспределяли бюджет, «Оппозиционный блок», всё же проголосовал за то, чтобы направить финансы куда было предложено, в том числе и на реконструкцию Соборной площади.

– Во–первых, как руководитель фракции я не говорю о том, что мы выступаем против реконструкции площади. Мы говорили о том, что это проект мэра. Проблема этих четырёх лет управления городом заключается в том, что действующий мэр шел на выборы без программы. Он обещал определенную стратегию, которая за 4 года так и не была реализована. Поэтому есть хаотичные решения. Давайте вспомним его покупку недостроя на Намыве под, условно говоря, Дом Культуры.

– Он, кстати, у вас на округе, от которого вы баллотируетесь. Есть какое–то понимание того, что нужно делать с этим объектом?

– В моем понимании, этот объект никогда не станет Домом Культуры. Нужно понимать, что такое Дом Культуры и для кого мы его делаем. В Заводском районе есть большая проблема. Она заключается в том, что наши дети не имеют возможности доступно заниматься своим культурным развитием – на танцы пойти, на какие–то секции, позаниматься пением, и так далее. У них просто нет такой возможность. Потому что то, что называется сегодня «клубом», находится в районе БСМП, и там условия… я бы их не назвал подходящими. Я вообще считаю, что это позор городской власти, когда для такого огромного района как Заводский нет нормального Дома Культуры. Та покупка, которая произошла, я её считаю большой ошибкой. Я бы хотел вам напомнить, что она прошла скрыто. Депутаты горсовета тогда не видели, что в проекте решения есть именно этот объект. О нём мы узнали спустя 6–7 месяцев.

– Возвращаясь к теме Соборной площади. Почему, всё–таки, поддержали перераспределение средств на площадь?

– Сегодня городская власть превратила площадь в огромную яму. Нам нужно оставить всё так, как есть сейчас? Это правильно, рационально? Мэр сделал себя ответственным. Ему с этой ответственностью идти дальше. Мои личные убеждения, и моё видение… да, состояние, в котором она находилась, скажем так, оно не совсем соответствовало нашему пониманию того, чего заслуживает наш город и наши горожане. Но, к сожалению, то, что сегодня происходит, похоже на очередной проект, который будет выполнен наполовину. Но ресурс для того, чтобы привести площадь в хотя бы нормальное состояние, нужно было выделить. У нас сегодня город превращается в город «заборчиков», больших и маленьких. Но это не значит, что идут строительные работы. Это только ограждается, показывается видимость, заборчики растут, а состояние той же инфраструктуры лучше не становится.

– В Николаевском горсовете вы глава фракции «Оппозиционный блок». Вместе с тем на выборы идёте как самовыдвиженец. Почему?

– Это обширный вопрос. Хотя можно ответить достаточно просто. В первую очередь, когда человек идёт самовыдвиженцем, он не зависит от принятия решений той или иной партии, которая его выдвинула. Когда человек самовыдвиженец – он свободен. И, в первую очередь, он является выдвиженцем самих жителей этого округа. И для меня более важна сегодня поддержка избирателей, чем поддержка той или иной политической силы. Хотя на протяжении всего времени моей политической деятельности я своих политических взглядов и убеждений не менял. В отличии от моих оппонентов, когда я подавал документы, я написал членом какой партии я являюсь.

– Одной из возможностей нардепов является возможность привлечения субвенций на решение тех или иных проблем на округе. На что вы хотели бы привлечь финансирование?

– Я считаю, что субвенция – это очень большое заблуждение. У нардепа не стоит задача…

– … не стоит, но это одна из возможностей народного депутата.

– Когда народный депутат Украины голосует за законы и государственный бюджет, которые вымывают из местного бюджета несколько десятков миллионов гривен, а взамен приводит сюда 2 миллиона гривен, он делает лучше или хуже? Лучше пусть депутат Верховной Рады занимается принятием законов и защитой через их принятие интересов своих избирателей, в том числе и громады, которая его поддержала. Не нужно сюда приводить субвенции для того, чтобы выполнять работу главы Администрации района или Департамента жилищно–коммунального хозяйства.

Например, принятие программы «Тёплый дом» на всеукраинском уровне, на уровне парламента, дало бы возможность не субвенцию сюда привлекать, а открыть финансирование и возможности для того, чтобы жители города и районов получили такую возможность за счет бюджетной программы. Закон – это инструмент. И если такой закон, о котором я говорю, будет принят, то такой инструмент появится у наших громад. А субвенции – это еще одна возможность… я бы не сказал, что она сегодня определяющая. Это примерно так, как в Николаеве депутатские деньги. Если мы голосуем за ремонт той или иной школы – это мы делаем для Николаева. Это тоже наши избиратели, жители города. Ты, как депутат, имеешь возможность написать по тому или иному обращению того или иного избирателя запрос, чтобы помочь в решении конкретной проблемы. Поэтому в моем понимании субвенция – это еще одна возможность отреагировать на те обращения, с которыми к тебе идут избиратели. Но не надо субвенции выносить на первое место, как это сегодня делают все нардепы.

Меня поражает то, что я вижу на билбордах. В рекламе. У всех николаевских кандидатов не только по Николаеву, но и по области на билбордах они хвастаются тем, что привлекли какое–то количество субвенций. Да вы лучше покажите, как вы приняли законы Украины о том, чтобы у нас дороги были сделаны. Покажите людям, что благодаря такому–то законопроекту пенсии подняли не на 50 гривен, а на 500 или на 1000. Покажите, что вы приняли такой закон, который бы позволил человеку, проживающему в селе, вообще получить хоть какую–то медицинскую помощь. У них сегодня такой возможности нет. У них её забрали. И там, где еще ФАПы остались, – это только благодаря энтузиастам, медикам, которые продолжают свой труд.

Поэтому, в моем понимании, когда мы говорим о законодательном органе, а Верховная Рада прописана в Конституции именно как законодательный орган, ты должен понимать, что идешь туда для работы над принятием законов Украины.

– Давайте смоделируем ситуацию, что все законы приняты хорошо, местные бюджеты пополняются, и у вас есть возможность дополнительно из бюджета направить деньги. Куда вы в таком случае отправите финансирование?

– Проведя уже несколько сотен встреч, мы видим, что есть проблематика, которая сегодня больше всего волнует людей. И если мы говорим за жителей районов или города Очакова, то куда бы я не приехал в Очаковском районе, первое, о чем мне говорят – дорога. Очаков и район живут с туристов. Люди, которые приезжают на 2–3 месяца летом, – это их возможность заработать на целый год. Но с каждым годом приезжих все меньше. Почему? Дорога. Не могут просто доехать. Вы давно там ездили?

– Недавно.

– А если поехать не через Каменку, а через Радсад, Ольвию, Парутино, Куцуруб – это же ужас. Другой вопрос – для жителей населенных пунктов, что для них еще дорога. Дорога – это возможность выехать в Николаев на рынок и продать свою продукцию. А они не могут это сделать. Маршруткой особо не наездишься. Машины разваливаются. Аварийность растёт. Гибнут люди на этой дороге. Поэтому я бы сегодня не выделял приоритетов лично. Я бы говорил о том, что в принятии решения о том, куда направлять средства, нужно смотреть на те проблемы, которые стоят в первую очередь.

– Нардепы уходящего созыва поддержали решение, что в избирательном кодексе нужно уйти от мажоритарки. Вы идете как кандидат от мажоритарного округа. По вашему мнению, в ней есть необходимость?

– Это очень узкий вопрос и здесь нужно просто разбираться в том, какая система госуправления сегодня есть в нашей стране. И я считаю, что это была ошибка, когда от партийной системы мы перешли к мажоритарной. Мы увидели, что буквально половина парламента сконцентрировалась на том, как подвести субвенцию в 2–5–15 миллионов гривен. И законотворчество опустилось ниже нуля. Оно было уничтожено мажоритарной системой. С другой стороны, это дало возможность людям общаться с нардепами больше. Хотя на многих есть большие жалобы. И я вам хотел бы привести пример из истории парламентаризма Николаевской области. У нас был депутат Верховной Рады Николай Петрович Круглов. Он был мажоритарщиком, а потом был списочником, когда мажоритарка была отменена. От того что он перестал быть мажоритарщиком, ничего не помешало ему продолжать общение с людьми и продолжать решать их вопросы. Он это продолжал делать и как мажоритарщик, и как депутат Верховной Рады по другой системе.

Поэтому дать однозначный ответ сегодня сложно. Правильно говорить о том, что у нас партии, которые сегодня идут в парламент, должны не только «выезжать» на определенном лице одного из лидеров, а и предлагать конкретные программы. Чтобы Украина не наступила на те грабли, на которые наступил Николаев в 2015 году. Когда ты выбираешь человека без программы, как ты можешь потом у него спросить, выполнил ли он её или нет. Поэтому у нас появляется Соборная площадь, в том состоянии, в котором есть. Поэтому у нас на Намыве покупается за большие средства недострой. Я вам напомню, что только благодаря тому, что наши депутаты смогли это вовремя увидеть, не позволили купить еще одно здание на Комсомольской и Чкалова, тоже за большие деньги, в два раза превышающие реальную стоимость.

– Часто кандидаты, становясь нардепами, заходят в здание ВР, закрывается дверь, и они выходят оттуда к избирателям через 5 лет к следующим выборам. Есть ли у вас рецепт, как не потерять нардепу связь с украинским народом?

– Прививка от этого уже сделана этим парламентом, который практически ушел и, уходя, они приняли закон, по которому мажоритарной системы не будет. А значит, ты должен быть не просто человеком, который привлек субвенцию и купил компьютерный класс или мячики кому–нибудь в спортзал, а ты должен быть человеком, который является лидером мнений. Человеком, который смог за эти 5 лет не просто разработать законопроекты, а сделать так, чтобы они стали законами Украины, которые бы улучшили жизни людей. И с этим ты уже идешь в рамках новой избирательной системы. Ты будешь интересен различным политическим силам, которые разделяют те или иные взгляды вместе с тобой.

– Есть такое выражение: «На войне все средства хороши». Через что вы бы не переступили в предвыборной гонке?

– Я бы никогда не переступил через то, через что переступают мои оппоненты. Мы же видим какая происходит грязь. Регистрация двойников. Найм молодых ребят, которых посылают для того, чтобы запугивать людей. Мне кажется, что это низко. И это недостойно того, чтобы это было в рамках избирательной кампании. Недостойно, чтобы это вообще происходило. Конечно, мы все идеалисты и хотим, чтобы все происходило корректно и было «бело и пушисто». Но выборы – это сражение. Как в спорте. Но бить ниже пояса запрещено. Тогда зачем вы это делаете? Поэтому эта кампания, я считаю, еще раз подчеркнула сущность тех или иных людей. Кто идёт с открытым сердцем и борется честно, а кто бьет исподтишка. Или сзади.

– Многие эксперты заверяют, что «Оппоблок» отстаивает интересы России. Сейчас есть явное разделение между «Оппоблоком» и платформой «За життя». Как вы можете охарактеризовать вектор именно «оппоблока»?

– (смеется) Лидеры «Оппоблока» находятся в санкционных списках РФ. Поэтому само это мнение – некорректно. Я считаю, что сегодня те люди, которые остались верны «Оппоблоку» и работают внутри именно этой политической силы, это как раз те люди, которые являются патриотами своей страны, и они за то, чтобы в нашей стране, в первую очередь, были равноправные, взаимоуважительные отношения со всеми соседями. Не только в рамках одного вектора, но со всеми. Так географически и исторически сложилось, что Украина находится между несколькими мирами, и нам нужно иметь нормальные, добрососедские отношения не только со стороны ЕС. А что делать с Черным морем и Турцией? Это наши соседи? Наши. А если посмотреть глубоко в историю, у нас были и черные пятна в отношениях друг с другом. Поэтому мне, наверное, некорректно будет отвечать за тех, кто находится в руководстве «Оппоблока», но в моих взглядах на город Николаев и область – это моя родина, она была, есть и будет моей родиной. И для меня очень важно было доказать, что для того, чтобы здесь работать, нужно, в первую очередь, полюбить наш край. Николаевец – это не только человек, у которого в прописке стоит «Николаев», а тот, кто в душе – николаевец.

– То, что выборы будут уже сейчас, было спровоцировано высоким рейтингом президента и его поддержкой. Многие говорят, что если мажоритарщики в Николаеве и области выиграют, то это будет только благодаря тому, что они идут от «Зе!» команды. Как вы можете охарактеризовать Александра Пасечного, который является вашим конкурентом? Готов ли он, в случае попадания в парламент, отстаивать интересы округа?

– По первой части хотел бы сказать, что досрочные выборы были вызваны огромным недоверием общества ко всей вертикали власти. Начиная от президента и заканчивая теми, кто представлял его на местах. Я считаю, что как раз выборы были следствием этого недоверия населения. То, что сегодня идёт определенная манипуляция и представители пропрезидентской силы имеют во время выборов больше преимущества от того, что была такая большая поддержка президента, – это нормальная конкурентная борьба.

То, что касается Пасечного, мы его знаем как человека совсем недавно возглавившего Федерацию Футбола, и нам бы, конечно, хотелось видеть его результаты. Я пока не слышал в его встречах и его кампании результатов его работы на достаточно ответственной работе руководителя Федерации Футбола. Я считаю, что для того, чтобы идти в Верховную Раду Украины, нужно сначала понять, а нужно ли оно тебе? Проработать депутатом любого уровня, чтобы для себя осознать, что это не «мёд». Поэтому нужно сначала поработать на уровне района, области.

Давайте посмотрим на Николаевский облсовет. Туда больше всего зашло новых, на тот момент, лиц. Без опыта депутатской деятельности. К чему это привело? Мы же видим, что сегодня на многие сессии облсовета ну просто даже неудобно смотреть. Мы видим, что сегодня николаевский облсовет за всю свою каденцию… Ну какие большие социально–значимые программы были приняты? Что было сделано этим облсоветом? При том что он был обновлен процентов на 80–90. Это еще один пример того, что если в Верховную Раду пройдут не только новые лица, а новые лица без опыта, то она может превратиться в Николаевский облсовет.

– По примеру Зеленского и Порошенко сейчас многие кандидаты в нардепы вызывают своих соперников на дебаты. Вызвали бы вы Пасечного, как своего основного конкурента?

– У нас были бы дебаты на областном телевидении, где должен был быть Пасечный, Козырь, но они почему–то не пришли. У нас была такая возможность, и я, честно говоря надеялся, что у нас такая дискуссия получится. Я думаю, что было бы достаточно интересно для всех избирателей посмотреть на кандидатов воочию, а не только с тех наклеек, которые клеят на заборы и столбы.

– В случае победы в выборах, в какой комитет Верховной Рады хотели бы попасть?

– Я бы хотел попасть в тот комитет, который бы позволил работать с законом о «Тёплом доме». По программе энергомодернизации, энергоэффективности бюджетной сферы и жилых домов. Потому что в тех же населенных пунктах, селах, где мы были, там тоже ждут программу «Тёплый дом». Там тоже есть дома культуры, садики, школы, там тоже ждут, что будет сделано так, как было сделано в Николаеве.

БЛИЦ

– Чего бы никогда не простили близкому человеку?

– Предательство.

– Как переживаете критику?

– Спокойно.

– Сколько уже потратили на предвыборную агитацию?

– Сейчас сложно ответить, нужно посмотреть в бухгалтерии.

– Лучший президент за историю Украины?

– Я думаю, он еще будет.

– Вы сова или жаворонок?

– Наверное больше сова.

– Продолжите фразу: «Хочу, чтобы мои дети стали…»

– … успешными.

– Чего боитесь больше всего?

– Измены, предательства.

– Как вы понимаете слово «национализм»?

– Национальная идея.

– Вы считаете себя националистом?

– В здоровом смысле слова.

– Чем вы гордитесь больше всего?

– Для православного человека гордыня – самый большой грех. Но я больше всего, в своей жизни, радуюсь успехам своих детей.

– Нужен ли военный парад на День Независимости?

– Мне кажется, что это больше пережиток прошлого, нужно не парадами сегодня хвастаться, а тем, насколько у тебя укомплектованная и сильная армия.

– Лучшая реформа за последние пять лет?

– Её нет.

– Худшая?

– Медицинская реформа.

– Кого из украинских политиков вы считаете предателем Украины?

– За всю историю? Их было так много, наверное, выделить кого–то конкретного будет сложно. Те политики, президенты, которые довели страну до такого, они являются худшими. Давайте назовем всех президентов, которые были до этого. И я надеюсь, что новый президент Украины не будет повторять ошибок предшественников.

– Нужно ли делать русский язык вторым государственным?

– Я не вижу в этом проблемы. Проблема в другом, в том, что тот закон, который принят, фактически ставит нас перед выбором – начиная с 16 числа мы должны с вами записывать интервью исключительно на украинском языке. От этого легче будет нашим горожанам?

– Вы задекларировали криптовалюту? Купили или намайнили?

– Покупал.

– Нужны ли миротворцы на Донбассе?

– Вы меня спрашиваете как политика или человека?

– Как человека.

– Я думаю, что каждый человек поддержал бы то, чтобы миротворческие силы были на территории Донбасса, потому что слово «мир» уже внутри этого словосочетания. Если есть силы, которым могут дать возможность перестать стрелять друг в друга, думаю, что любой человек в нашей стране это поддержит.

– Вы за легализацию легких наркотиков?

– Я против.

– Игорного бизнеса?

– То, что касается игорного бизнеса, то до того как был закон о запрете – его было меньше, чем его стало после его принятия. Поэтому неоднократно рассматривался вариант о том, что у нас должны быть игровые зоны. Неужели, вы считаете, что то, что они прячутся по подвалам, фактически грабя этих несчастных зависимых людей, это есть решением проблемы? Если мы говорим о том, что у нас игровой бизнес вне закона, то он должен быть вне закона для всех. А не так, что для всех он вне закона, а для каких–то условных лотерей – «Пожалуйста, заходи!»

– У вас есть оружие для самообороны?

– Нет.

– Вы за легализацию свободного ношения оружия?

– Я считаю, что наше общество к этому пока не готово. И то, что сегодня мы видим ежедневно в сводках новостей, – яркое тому подтверждение.

– Считаете ли вы себя патриотом?

– Конечно.

– Чей Крым?

– Вы уже третьи за эту избирательную кампанию, кто задает мне этот вопрос. Еще раз отвечу, для меня Крым есть и остается родиной. Это для меня Украина.

– Наибольшая человеческая ценность для вас?

– Жизнь.

– На какой машине ездите?

– Тойота.

– Как оцениваете первые шаги Зеленского на посту президента.

– Какие именно?

– Решения, которые он принимает, громкие увольнения, назначения глав областных администраций...

– Я бы охарактеризовал так – я ожидал большего. Я ожидал, что будут приниматься действительно важные решения. Я ожидал, что институт губернаторов будет ликвидирован. Он не нужен. Он же выступал за сильные регионы, за то, чтобы была проведена реальная децентрализация, чтобы громады получили реальные возможности, а вы назначаете губернаторов. Что тогда изменилось? Фамилии? Таблички? Система осталась та же. Если вы пришли менять систему – начните с себя, с тех полномочий, которые у вас есть.

– От какой партии никогда не пошли бы на выборы?

– Мне нужно смотреть программу партии. Для меня важно это, а не её название.

– Где искать инвестиции?

– Инвестиции нужно искать везде. Есть такое выражение: «Самые большие деньги находятся на полу под носом. Нужно вниз посмотреть, а не задирать голову вверх».

Над материалом, специально для «Преступности.НЕТ», работали: Андрей Сенченко, Артем Дыбленко Владислав Фомин и Александра Ющишена